A Panazol les personnels de la Fondation Delta Plus dénoncent leur mal-être au travail

Les personnels de la Fondation Delta Plus qui gère à Limoges- Beaubreuil, à Rilhac-Rancon et à Panazol 3 sites pour l'accueil d'adultes handicapés étaient en grève ce vendredi à l'appel de la CGT et de la CFDT. Des salariés s'étaient rassemblés à Panazol pour dénoncer leur souffrance au travail.

Plusieurs dizaines de salariés, notamment des éducateurs spécialisés se sont rassemblés ce vendredi matin à Panazol devant le siège de la Fondation Delta Plus pour exprimer leur souffrance au travail .

Ils n'en peuvent plus du climat délétère dans lequel ils sont contraints de travailler et reprochent à la Direction d'être défaillante . Ce qui a mis le feu au poudre ce sont les sanctions disciplinaires dont certains ont fait l'objet suite à des dénonciations entre collègues. Des dénonciations, (les syndicats parlent de délation) révélant des actes de maltraitance sur les personnes dont ils ont la charge c'est à dire les adultes handicapés. " Les salariés ont peur et ça suffit, nous voulons retrouver un climat serein, et la Direction ne nous entend pas" explique Lorette Lecoutre la déléguée CFDT. " _En 5 ans pas moins de 13 cadres sont partis, le dialogue est impossible"_ajoute t-elle

"Les faits d'actes de maltraitance sur adultes handicapés étaient avérés" le président de la Fondation Delta Plus

"C'est de notre devoir de prendre des sanctions disciplinaires lorsque des actes de maltraitance nous sont rapportées et prouvées "et c'est effectivement ce que nous avons fait explique Roland Volondat le président de la fondation Delta Plus mais du côté des représentants du personnel on estime que la Direction ne parvient pas à ré-établir un climat de confiance et de sérénité. Pour Roland Volondat c'est faux car la direction a mis en place plusieurs groupes de travail notamment sur les risques psycho-sociaux. Il n’empêche que le Comité d'entreprise a lancé un droit d'alerte qui devrait conduire à une enquête interne. Delta Plus emploie 320 salariés en Haute Vienne et la Fondation prend en charge plus de 500 adultes Handicapés.