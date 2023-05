Pangea Aerospace, l'entreprise toulousaine qui invente un moteur-fusée plus vert et réutilisable

Elle vient tout juste de remporter le prix de l'innovation d'Aerospace Valley. La start up Pangea Aerospace décolle et sa directrice France, Marie-Laure Gouzy, était l'invitée de France Bleu Occitanie ce vendredi 12 mai 2023, à 7h15 dans la chronique "La Nouvelle éco" .

Un moteur réutilisable une dizaine de fois

Pangea Aerospace conçoit et fabrique des moteurs pour les fusées. "On exploite la technologie aerospike, explique Marie-Laure Gouzy la directrice de Pangea, en France. Elle va permettre de conserver la performance du moteur quelque soit l'altitude. On va consommer moins d'ergol, de carburant." Le moteur est "réutilisable une dizaine de fois et fonctionne avec de l'oxygène et du méthane liquide, qui sont réutilisables."

Pangea Aerospace, créée en 2018, a des bureaux à Barcelone et à Toulouse (depuis six mois) et vient de conclure un contrat avec l'entreprise israélo-américaine Tehiru, qui fabrique des lanceurs. "On a prévu au moins une cinquantaine de vols d'ici 2023", explique Marie-Laure Gouzy. Ce contrat pourrait générer jusqu'à 50 millions d'euros dans les cinq prochaines années.

L'entreprise veut installer des moyens de production à Toulouse et va recruter dans les prochains mois, notamment des ingénieurs.