Panhard à Sens : un deuxième projet très avancé, prévoit au moins 250 emplois

Le groupe Panhard, spécialiste de la promotion immobilière d'entreprise, mène actuellement deux projets à Sens dans l'Yonne. Le premier est encore très incertain. Il vise à installer l’entrepôt un géant du e-commerce avec au moins 1 500 emplois à la clé. Mais Sens et une autre ville sont en concurrence pour l'accueillir. Et une décision est attendue seulement au second semestre.

100.000 mètres carrés destinés au secteur logistique

L'autre projet, en revanche, est beaucoup plus certain, puisque le groupe est sur le point d'acquérir la parcelle qui devrait l'accueillir. Ce projet est d'ailleurs mentionné sur le site internet de Panhard. Il s'agit d'un terrain de 21 hectares situés dans la nouvelle partie de la zone des Vauguillettes (dite Vauguillettes 4, à l'est de la partie actuellement industrialisée) créée il y a deux ans par l'actuelle majorité.

"L'objectif du groupe Panhard est d'y bâtir un bâtiment de plus de 100.000 mètres carrés pour de l'activité logistique, type préparation de commandes", explique la vice-présidente de l'agglomération en charge du développement économique, Clarisse Quentin, "cela fait très longtemps que l'on n'a pas eu un projet de cette envergure-là sur notre territoire."

"Quand ce genre de groupe achète une parcelle, c'est que derrière, il y a un vrai projet" - Clarisse Quentin, vice-présidente de l'agglomération du Grand Sénonais Copier

Un terrain d'une valeur de 2,7 millions d'euros

D'après l'agglomération du Grand Sénonais, ce projet pourrait entraîner la création de 250 à 500 emplois. Ce sont en tout cas les chiffres qu'auraient avancé le groupe Panhard qui destine son bâtiment à une ou plusieurs entreprises. L'agglomération dit ne pas avoir connaissance des noms des entreprises auxquelles ce site pourrait être destiné. Le prix d'achat du terrain par Panhard sera de 2,7 millions d'euros Hors Taxes.

Zone franche urbaine jusqu'en 2022

La zone industrielle des Vauguillettes, de 126 hectares, est située à l'est de Sens en zone franche urbaine (ZFU). Les entreprises qui s'y installent peuvent bénéficier d'exonérations d'impôts sur les bénéfices. Pour cela, l'entreprise doit avoir été créée avant le 31 décembre 2022 et embaucher au moins 50% de salariés en CDI, résidants dans un quartier prioritaire de la ville. Le groupe Panhard indique que son projet à Sens serait livré au quatrième trimestre de 2022.

Ce projet intervient alors qu'une autre entreprise de la logistique a engagé un plan de sauvegarde de l'emploi dans le nord de l'Yonne. FM Logistic à Savigny-sur-Clairis pourrait fermer son entrepôt logistique de 57.000 mètres carrés ouvert en 2017 pour le compte du groupe Carrefour.