Panier anti-inflation : où en est-on des promesses du gouvernement ?

L'inflation a rebondi à 6,2% sur un an en février 2023, dont 14,5% pour les seuls produits alimentaires.

Après avoir fait en janvier du "panier anti-inflation" une des mesures phares pour le pouvoir d'achat, le gouvernement semble plus frileux pour passer aux annonces concrètes. Alors que les négociations commerciales entre distributeurs et industriels sont officiellement terminées depuis ce mercredi soir, minuit, l'inflation ne devrait pas se calmer ces prochaines semaines, et surtout rebondir encore d'environ 10% .

"En cours de discussion"

Ce "panier anti-inflation", proposé par la ministre déléguée au Commerce, Olivia Grégoire, a été l'objet de nombreuses critiques. Annoncé depuis le mois de janvier, il n'a pas été définitivement écarté, selon la ministre : "Il est sur la table, c'est en cours de discussion", a déclaré ce mercredi sur France 2 Olivia Grégoire. "Nous souhaitons une action collective, juste et rapide", rappelle-t-elle, ajoutant qu'il faut que "les distributeurs fassent un effort" et "prennent sur leur marge".

Mais alors que l'inflation a rebondi à 6,2% sur un an en février, dont 14,5% pour les seuls produits alimentaires, le gouvernement entretient le flou sur le sujet. Le porte-parole du gouvernement tente de rassurer : Olivier Véran promet que les Français pourront faire leurs courses "à prix cassés". "Le gouvernement agit. On fait en sorte que les prix soient cassés sur les produits du quotidien", assure le porte-parole du gouvernement.

Le ministre de l'Économie, qui disait encore en février qu'il n'y avait pas de raison que les prix augmentent en mars, a promis mardi "des mesures", pour contenir cette inflation, sans préciser lesquelles. Les "solutions sur les produits alimentaires, nous y travaillons depuis plusieurs jours", a assuré Bruno Le Maire lors de la session de questions au gouvernement à l'Assemblée nationale. Il souligne qu'il doit recevoir à nouveau les distributeurs, avec sa collègue Olivia Grégoire.