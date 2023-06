Panier France Bleu : à Limoges, une baisse des prix ressentie à la pompe, mais pas dans les rayons

Bonne nouvelle : l'inflation diminue pour le mois de mai. Les hausses des prix sur les produits du quotidien sont donc moins importantes. En revanche, le panier France Bleu - publié chaque premier lundi mois, en partenariat avec NielsenIQ - augmente tout de même par rapport au mois d'avril : 1,36 euro de plus en Haute-Vienne, et 1,40 euro de plus en Corrèze. En résumé : les prix continuent d'augmenter mais moins rapidement.

"On ne va pas manger des pâtes et du pain tous les jours"

Les Limousins ont-ils remarqué ce ralentissement de l'inflation pour le mois de mai ? La réponse est non, pour Martine et Alain, qui sortent du supermarché, caddie à la main. "Je ne vois pas de baisse significative quand je fais mes achats" témoigne Martine. "On ne va pas manger des pâtes et du pain tous les jours. Ils nous rabattent les oreilles en disant qu'il faut manger cinq fruits et légumes...mais jusqu'à quand pourra-t-on le faire ?" se désespère la retraitée.

Un peu plus loin, Raymonde regarde son ticket de caisse : des courses qui atteignent les 160 euros. Elle non plus n'a pas remarqué de baisse de prix. "On n'a pas trop vu la bascule. Je trouve que la note reste élevée" regrette Raymonde.

"Avant on atteignait les 2 euros le litre"

En revanche, la baisse du prix du carburant se fait ressentir. Son mari Jean-Claude veut le prouver et pointe du doigt le prix du diesel affiché à la station-service sur le parking. "Avant, on atteignait les 2 euros le litre, là on est à 1,62 euro à peu près" atteste-t-il.

L'essence aussi est concernée aussi. Maxime en a d'ailleurs profité pour sortir sa vieille voiture du garage et faire le plein. "On voit sacrément la différence. Effectivement, je sais que moi, j'étais à peu près à 2 euros le litre d'essence. Aujourd'hui, je paie 1,85 euro donc effectivement, ça baisse un petit peu plus. Mais il faudrait que ça baisse encore plus" aimerait Maxime.