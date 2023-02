Panier France Bleu : avec l'inflation, "les gens sentent sur eux une pression très importante"

Si l'inflation touche chaque consommateur, elle aggrave les difficultés des personnes les plus précaires. C'est ce que constate chaque jour Anne Duflot, la présidente du Secours-Populaire d'Hayange. L'association vient en aide à 357 familles, soit entre 1000 et 1100 personnes. Et la hausse des prix est dans toutes conversations. "Nos bénéficiaires nous parlent de ces difficultés. Tous le monde est impacté mais eux encore plus. Le transport, l'alimentation et l'énergie : ce sont trois pôles dont ils nous parlent" témoigne Anne Duflot, "les gens sentent sur eux une pression très importante." Rien que la semaine dernière, 17 familles sont venu demander un dépannage alimentaire d'urgence. Le Secours-Populaire rempli ses réserves grâce à ses partenaires, via le système européen de dons de produits pour les associations caritatives. Mais il complète aussi sa gamme en achetant sur ses fonds propres des produits comme des œufs, des fruits, des légumes...

Produits d'hygiène et sorties au cirque

Le Secours-Populaire propose aussi des produits d'hygiène à tout petits prix : gel douche, dentifrice, brosses à dents... Des dépenses souvent sacrifiées par les foyers précaires, qui privilégient le remplissage du frigo. Il est donc important de proposer ces articles, même à bas prix. "On a pas la politique de tout donner gratuitement. Même si c'est 10 cts ou 20 cts, on ne veut pas qu'ils se sentent assistés."

C'est aussi pour cette raison que le Secours Populaire ne propose pas d'aide financière directe, pour payer des factures d'énergie par exemple, même si Anne Duflot indique recevoir au moins une demande par semaine. Mais l'association propose des loisirs à bas prix que les familles n'auraient pas forcément les moyens de se payer, comme des sorties au cirque, pour leur offrir un peu de répit et de sourire car "les enfants sont très impactés par cette crise."