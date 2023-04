Panier France Bleu : ces Limousins qui achètent au marché

Comment faire face à la hausse des produits alimentaires ? En partenariat avec NielsenIQ, France Bleu publie son panier tous les premiers lundis de chaque, l'occasion de faire le point sur les prix de 37 produits du quotidien.

En mars ce panier a coûté en moyenne 1 euro de plus qu'en février. En Haute-Vienne, cette augmentation est d'un peu moins de 50 centimes et près de 30 centimes en Corrèze. Même si elle est un peu moins rapide que les mois précédents, l'inflation continue de s'accélérer sur les produits alimentaires et d'hygiène. Sucre, farine, viande hachée surgelée et riz de marque distributeur ainsi que le papier toilette restent les produits qui ont le plus augmenté sur un an.

Concernés aussi par les hausses, les fruits et les légumes. En Limousin, les habitués des marchés ont fait leurs comptes : acheter aux producteurs leur revient moins cher. Exemple flagrant avec une salade affichée à 1,69 euro en grande surface, alors qu'elle est autour d'1 euro selon les stands, sur le marché de Brive.

