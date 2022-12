Panier France Bleu : découvrez les prix de nos 37 produits-phares dans votre département

Un paquet de farine, un kilo de spaghetti, des steaks hachés surgelés, un pack d'eau, du produit à vaisselle... Voici quelques-uns des 37 produits du quotidien, représentatifs des courses des Français, qui composent le Panier France Bleu , lancé ce lundi en partenariat avec franceinfo et NielsenIQ . Ce panier, d'une valeur moyenne de 100,72 euros en novembre en France, a augmenté de 12 euros en un an : cela signifie qu'il y a un an, le même ensemble de produits vous aurait coûté 88 euros. Sur un an, la hausse de notre panier est donc de 14,43%. Dans chaque département, il a subi une augmentation à deux chiffres, jamais en dessous des 12%. C'est l'un des enseignements de notre carte interactive inédite.

ⓘ Publicité

Le prix du Panier France Bleu près de chez vous

loading

Un prix qui va de 96 euros en Vendée à 120 euros à Paris

C'est logiquement à Paris, département le plus cher de France , que le prix du panier est le plus élevé, à 120,16 euros (+15% sur un an). Si vous habitez dans un département du quart Sud-Est, comme le Rhône, les Alpes-Maritimes, le Var ou les Bouches-du-Rhône, vous payez aussi votre panier particulièrement cher.

C'est en Vendée que le panier est le moins cher, à 95,89 euros, malgré une inflation de plus de 12% sur un an. Les départements de l'ouest, globalement moins coûteux que le reste de la France, restent également sous la moyenne nationale.

Globalement, les prix augmentent plus vite là où ils sont déjà élevés, et moins vite là où ils sont plutôt bas. la logique de notre carte des département les plus ou moins chers est donc respectée.

La farine de blé premier prix subit la plus forte hausse, à 43%

Dans notre Panier, les trois produits qui subissent les plus fortes hausses au niveau national sont la farine de blé premier prix (+43% sur un an), les steaks hachés surgelés de marque distributeur (+32%) et la sauce tomate de marque (+28%). Le papier toilette premier prix subit également une très forte hausse, à près de 28%. "Beaucoup de facteurs se sont additionnés au cours de l'année 2022", explique à France Bleu Emmanuel Cannes, expert inflation et prix chez NielsenIQ.

Pour la hausse de la farine premier prix, "bien entendu, en premier lieu, la guerre en Ukraine a eu un impact direct sur le cours des céréales, la matière de base de la farine", rappelle l'expert. Mais la gamme joue aussi : "Les premiers prix augmentent bien plus que les autres gammes de produits", explique-t-il, parce que la proportion de matière première dans ces gammes est plus importante que pour les marques. "Lorsque vous achetez une marque, vous payez aussi pour le marketing ou la publicité", indique Emmanuel Cannes.

Les steaks hachés surgelés payent le prix du froid

La hausse d'un tiers du prix des steaks hachés surgelés (+32%) s'explique aussi en partie par le cours des céréales, utilisées pour l'alimentation du bétail. Mais sur les produits surgelés, "il y a un autre phénomène, qui est aussi une résultante de la guerre en Ukraine, c'est la hausse du coût de l'énergie, et notamment de l'électricité", rappelle Emmanuel Cannes*. "Les coûts et les charges d'électricité pour les magasins sont de plus en plus élevés",* explique l'expert, avec "des factures multipliées par deux ou trois". Pour faire fonctionner leurs congélateurs, très énergivores, les magasins doivent en effet payer de plus en plus cher, et "ce prix se répercute forcément sur le prix final payé par le consommateur", note Emmanuel Cannes.

La sauce tomate victime de la sécheresse

La hausse du prix de la sauce tomate (+28%) provient, elle, de l'augmentation du prix des tomates, touchées par la sécheresse l'été dernier, en pleine saison. "On a vu un impact direct sur la période forte", indique Emmanuel Cannes. L'électricité nécessaire à la production des tomates, notamment sous serre, et la hausse des prix de l'emballage, comme le plastique et l'aluminium utilisés pour le concentré de tomates, sont aussi en cause.

Le papier toilette subit la hausse du bois

Si le papier toilette premier prix augmente de 28%, celui des autres gammes augmente aussi de 25%. Il subit "la hausse des cours de toute la filière bois, qui a pas mal augmenté au début de l'année 2022", explique Emmanuel Cannes. "Cette hausse se répercute à présent sur le produit final, à la fin du cycle de production."

Le beurre en hausse de 21%

Le beurre, avec une hausse de 21% au niveau national, est également très touché. "On sait que la filière est historiquement pas mal impactée par les hausses", indique Emmanuel Cannes. Il évoque également les problèmes d'alimentation animale et d'herbage, eux aussi affectés par la sécheresse. "Il y a aussi des accords signés entre certaines enseignes et des coopératives, pour garantir un prix minimal du lait. Donc forcément, qui dit garantir un prix minimal du lait dit un prix consommateur légèrement plus élevé", rappelle-t-il.

Le Panier France Bleu risque de coûter de plus en plus cher

La hausse du Panier France Bleu risque de se poursuivre, en parallèle de l'inflation. "On s'attend encore à des hausses qui vont perdurer jusqu'à au moins avril 2023", prévient Emmanuel Cannes. A ces hausses générales, s'ajoutent les négociations commerciales entre producteurs et grande distribution, qui doivent se terminer fin février. "Les fabricants demandent des hausses à deux chiffres, donc forcément, il devrait aussi y avoir un impact de ces hausses à prévoir en mars et en avril, annonce l'expert. Ce qui pousserait l'inflation jusqu'au moins la mi-2023.

La méthodologie de notre Panier

France Bleu et franceinfo se sont associés au cabinet NielsenIQ, spécialisé dans le suivi de la consommation, pour établir ce panier. Sa composition a été validée par les experts de NielsenIQ, et vise à répondre à deux objectifs : être au plus proche de la consommation des ménages, avec un panier de produits alimentaires, d'hygiène et d’entretien du quotidien, et être le plus mixte possible, en mêlant produits de marques nationales, produits de marques distributeurs et produits premiers prix.

Là encore, nous avons travaillé avec NielsenIQ pour attribuer à chacun des produits choisis la typologie la plus fidèle aux comportements de consommation, avec une forte représentation dans notre panier des produits premiers prix et de marque distributeurs. Un choix expliqué par les tendances de ces derniers mois : les Français se sont massivement tournés vers ces produits pour pallier l'inflation, et s'ils restent encore bien moins chers que les autres, c'est sur eux que la hausse des prix est la plus importante.

Chacun de ces produits a alors été rattaché à une des plus de 500 catégories de produits que surveillent NielsenIQ, qui nous a fourni l'inflation moyenne de la catégorie sur le mois de novembre et le prix moyen du produit en France sur une période de quatre semaines se terminant le 6 novembre 2022. L'inflation du panier a ensuite été obtenue en calculant la moyenne des inflations. Pour obtenir le prix du panier par département, nous avons appliqué au montant national l'indice des prix de chaque département.

Les 37 produits du Panier France Bleu

Vous trouverez ci-dessous la liste exhaustive des produits de notre panier. Vous n'y trouverez pas de fruits et légumes frais, car la base de données à laquelle nous avons eu accès ne permettait pas de suivre les fruits et légumes en vrac.

loading