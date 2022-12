Panier France Bleu : découvrez les prix et les produits les plus chers en région Île-de-France

L'inflation grignote le portefeuille des Franciliens depuis des mois et France Bleu vous en révèle l'étendue grâce à son Panier, étude réalisée avec l'institut Nielsen IQ sur 37 produits du quotidien. En Île-de-France, ce panier coûte en moyenne 108,27 euros, soit presque 8 euros de plus que la moyenne nationale, et avec une inflation supérieure à 14 % en un an. Mais il existe des disparités entre les départements.

Le prix du Panier France Bleu est globalement plus élevé en Île-de-France que dans le pays

Paris : 120,16 € , +15,66 % en un an

, +15,66 % en un an Hauts-de-Seine : 113,11 € , +14,61 % en un an

, +14,61 % en un an Val-de-Marne : 110,09 € , +14,40 % en un an

, +14,40 % en un an Seine-Saint-Denis : 107,97 € , +14,32 % en un an

, +14,32 % en un an Yvelines : 105,55 € , +14,48 % en un an

, +14,48 % en un an Essonne : 103,54 € , +14,52 % en un an

, +14,52 % en un an Val-d'Oise : 103,34 € , +15,38 % en un an

, +15,38 % en un an Seine-et-Marne : 102,43 €, +14,67 % en un an

Quels produits du Panier France Bleu ont connu la plus forte inflation en région Île-de-France ?

Trois produits du Panier France Bleu ont constaté des hausses très importantes en un an. En tête, la farine dont le prix a augmenté de 42 à 45 %, notamment à cause de la guerre en Ukraine et de l'envolée du cours des céréales. Puis, la boîte de 6 steaks hachés a pris entre 28 et 31 % de son prix en Île-de-France. Enfin, les 12 rouleaux de papier toilette ont aussi vu leur coût s'emballer de 24 à 28 %.

Ce sont ces trois mêmes produits que l'on retrouve généralement dans les autres départements français.

La liste des 37 produits du Panier France Bleu. © Radio France - Stéphanie Berlu

Avec l'inflation, l'Île-de-France reste la région où les prix sont les plus élevés

Sans surprise, c'est à Paris que les prix sont les plus hauts en France : 19 % plus hauts que la moyenne nationale. Suivent ensuite les Hauts-de-Seine (+12 %) et le Val-de-Marne (+9,3 %). Mais les prix en Seine-Saint-Denis (+7,2 %) ne dépassent pas ceux constatés en région Provence-Alpes-Côte-d'Azur, d'après l'institut Nielsen IQ.

Ceux en grande couronne restent même moins eux que certains départements de la région Auvergne-Rhône-Alpes.

Les produits premiers prix et les marques distributeurs, souvent plus recherchées par les clients en période d'inflation, ont aussi vu leur prix augmenter en un an. Plus que les marques nationales et le bio, même si ces derniers restent plus coûteux. C'est le cas en France, comme en Île-de-France.