Panier France Bleu : en Indre-et-Loire, 37 produits du quotidien ont augmenté de 13,6% en un an

C'est une réalité. Depuis quelques mois, nos courses nous reviennent plus cher. Et pour réellement se rendre compte de cette inflation, France Bleu a analysé les 37 produits les plus représentatifs de notre caddie, en partenariat avec Nielsen IQ. Entre la lessive, le papier toilette, l'huile ou les pâtes, notre panier est en hausse de 13,6% sur un an, en Indre-et-Loire.

Ce sont les gâteaux apéritifs et la farine qui s'envolent le plus. Ils prennent une hausse de 44% en un an, dans le département. Viennent ensuite le beurre margarine (+32%), la viande hachée surgelée et le concentré de tomates, qui frôlent les 30%.

Parmi les 10 produits qui ont le plus augmenté en un an, on retrouve des produits alimentaires en tête. © Radio France - Infographie France Bleu

Comme la nourriture, les produits d'hygiène ne sont pas épargnés. Le papier toilette et les mouchoirs se vendent en moyenne 24 à 25% plus cher que l'année dernière. Des augmentations qui s'expliquent en partie par la guerre en Ukraine, notamment pour les céréales, ou par la hausse des prix de l'énergie, multipliée par deux voire plus, et que les magasins répercutent sur les prix.

L'Indre-et-Loire en-dessous de la moyenne nationale

Cette inflation, ce sont les petits budgets qui la subissent le plus car les produits premier prix et les marques distributeurs, censées être moins chères, font un bond de 14 et 13%, alors que les grandes marquent prennent 8,1% d'augmentation. Les hard-discount sont donc les premiers concernés.

Les premiers prix sont ceux qui ont augmenté le plus en un an. © Radio France - Infographie France Bleu

Mais en Touraine, on n'en sort pas si mal par rapport au reste du pays. Le panier France Bleu en Indre-et-Loire est 2% moins cher que la moyenne nationale.