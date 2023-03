Panier France Bleu : faut-il craindre un "printemps rouge" dans les rayons des supermarchés ?

Combien coûteront les yaourts, steaks hachés ou les pâtes dans les rayons dans les prochains mois ? Seule certitude ce lundi, quelques jours après la clôture des négociations commerciales entre les supermarchés et l'industrie agroalimentaire : la facture va grimper. Les industriels et la Fédération du commerce et de la distribution (FCD) s'entendent pour dire que la hausse des prix payés par la grande distribution à ses fournisseurs devrait être de l'ordre de 10%. Une hausse qui se répercutera tôt ou tard sur les consommateurs. Ainsi, des experts évoquent "un mars rouge" côté prix. Mais Nielsen IQ , partenaire du Panier France Bleu et franceinfo prédit un "printemps rouge" avec des hausses de prix jusqu'à l'été. France Bleu vous explique.

Une hausse de 10% en mars ?

Le mercredi 1er mars, des négociations cruciales entre les industriels et la grande distribution se sont (en partie) achevées après trois mois de pourparlers. Ces discussions annuelles permettent de fixer les prix et les conditions auxquelles les grandes surfaces s'approvisionnent auprès des industriels. Alors que les couts des matières premières augmentent, les industriels veulent vendre plus cher leurs produits aux supermarchés pour dégager suffisamment de marges. Une situation qui va, de fait, augmenter les prix en rayons.

Invité de franceinfo vendredi, Michel-Édouard Leclerc, le patron des enseignes Leclerc, a confirmé que le cycle de négociations "s'est clos à 10%" de hausse de prix payé par la grande distribution à ses fournisseurs. Un chiffre confirmé par les industriels et la Fédération du commerce et de la distribution (FCD). Notre Panier France Bleu , en partenariat avec franceinfo et Nielsen IQ - dont l'inflation sur un an s'établit à 16,58% au mois de février - pourrait donc fortement augmenter dans le courant du mois de mars.

Nos experts prédisent un "printemps rouge"

Cette hausse des prix pourrait même se poursuivre jusqu'à l'été. Nielsen IQ, partenaire du Panier France Bleu et franceinfo, table sur un "printemps rouge". "En fonction des catégories de produits, les répercussions sur les prix des consommateurs ne vont pas se faire là, demain, tout de suite" explique Nicolas Léger, directeur analytique chez Nielsen IQ. Il faut donc s'attendre à des hausses régulières et importantes sur les prochains mois : "Il y a des catégories de produits où il y a des stocks qui sont à écouler en magasin, des catégories de produits dont la fréquence d'achat est un peu moins forte (produits d'entretien, d'hygiène, bouteilles d'alcool, jus de fruits ndlr). Ces produits-là, avec le nouveau tarif négocié, vont arriver (en rayons, ndlr) à partir d'avril, voire mai, voire au mois de juin. On devrait avoir une inflation qui va continuer de progresser au moins jusqu'à la moitié de l'été". Le panier France Bleu pourrait ainsi atteindre 20% d'inflation d'ici juin, estime Nielsen IQ.

Le patron des enseignes Leclerc craint également de fortes hausses dans les mois à venir. Sur franceinfo, Michel-Edouard Leclerc a dit s'attendre à "un pic d'inflation en avril-mai-juin", avant une baisse. Il appelle alors à "reconvoquer les industriels" à ce moment-là, pour "pouvoir renégocier avec les fournisseurs quand ça va repartir à la baisse". "Il faut que de l'Élysée aux groupes parlementaires, on arrête de faire de l'industrialisme béat et qu'on mobilise les industriels multinationaux pour vendre moins cher" a-t-il lancé.

Un panier anti-inflation pour bientôt ?

Face à la forte hausse des prix de l'alimentation, l'idée d'un "panier anti-inflation" est évoquée par le gouvernement depuis plusieurs semaines pour garantir des prix bas sur une sélection de cinquante produits de grande consommation. Le cabinet de la ministre déléguée au Commerce Olivia Grégoire a assuré fin février que le projet n'était "pas enterré". "Les discussions se poursuivent" avec les acteurs de la grande distribution, qui doivent "faire des contre-propositions susceptibles de répondre à l'objectif de protéger les plus vulnérables", a-t-il ajouté.

L'échéance attendue n'est désormais plus début mars, mais le 15 mars. Le ministre de l'Économie Bruno Le Maire a promis "des mesures" permettant de "contenir l'inflation" alimentaire. Il s'est dit favorable à un dispositif de soutien "qui touche tous nos compatriotes", sans plus de précisions.

Agir sur les prix alimentaires reste "plus compliqué" que de plafonner le prix de l'électricité "car il y a beaucoup plus de fournisseurs", alerte Philippe Waechter, directeur de la recherche économique à Ostrum Asset Management. Interrogé par l'AFP, il évoque également "une problématique de qualité" des produits retenus pour un tel panier et donc "une question de santé publique".

Par ailleurs, ce dispositif s'est attiré les critiques du premier syndicat agricole, la FNSEA, qui accuse ce panier anti-inflation de tirer les prix vers le bas et donc vers des prix moins rémunérateurs pour les agriculteurs.