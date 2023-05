Panier France Bleu : l'inflation baisse mais le prix des produits augmente en Isère

C'est un paradoxe assez compliqué à concevoir. L'inflation du panier France Bleu s'élève à 16,47% en Isère en avril soit une baisse de 1,49 points par rapport au mois dernier. Pourtant le prix des produits de cette liste de courses augmente de 2,11 euros pour se porter à 112,39 euros. C'est l'un des enseignements du dernier panier France Bleu que nous vous révélons ce mardi matin en partenariat avec le cabinet Nielsen IQ.

Une première depuis six mois

Au niveau national, cette inflation stagne à -0,089 points pour se porter à 17,6 points. C'est une première depuis six mois et les débuts du panier France Bleu. Alors comment expliquer que l'inflation de notre panier baisse mais que le prix des produits augmente ? Tout simplement parce que les prix augmentent automatiquement à partir de 17% d'inflation. Ensuite, ce calcul de prix sur un an arrive à ses limites parce que les prix avaient commencée à monter il y a un an tout pile. Malgré tout l'inflation de certains produits de cette liste de courses comporte quelques surprises.

Elle baisse sur plusieurs produits premier prix au niveau national : le sucre (+55% en avril contre +56% en mars), la farine (+27% en avril contre +32% en mars) ou encore le papier toilette (+25,6% en avril contre +27,8% en mars). Autre enseignement, les clients des magasins discounts n'ont pas vu cette baisse de l'inflation sur ces produits. "J'avoue que ce n'est pas sur ces produits que je fais le plus attention parce que ce n'est pas ce qui coute le plus cher en soi, raconte Gaëlle, une Iséroise croisée à la sortie du Lidl d'Échirolles. Je vais plutôt faire attention au produit d'un steak ou d'articles qui ont un prix plus élevé." En clair, cette baisse de l'inflation ne se voit pas sur le ticket de caisse, même pour ceux qui fréquentent des magasins hard discount.

