Panier France Bleu : l'inflation des prix, "sujet de préoccupation pour nous" dit le ministre Marc Fesneau

Marc Fesneau, le ministre de l'Agriculture et et de la Souveraineté alimentaire.

France Bleu dévoile ce lundi son panier conso, en partenariat avec franceinfo et NielsenIQ, référentiel mensuel sur les prix 37 produits du quotidien. Une carte inédite et des analyses détaillées, qui montre une inflation impressionnante sur un an de 14,43%. "La responsabilité vient de la guerre en Ukraine" selon Marc Fesneau, le ministre de l'Agriculture et et de la Souveraineté alimentaire, invité de France Bleu Orléans. Cette guerre "a produit un choc énergétique sur le gaz, sur le pétrole. et fait que, sur l'ensemble de la chaîne alimentaire, les matières premières augmentant, c'est une contamination globale de la chaîne alimentaire".

Les industriels, les grandes surfaces suivent-elles les conséquences de l'inflation, ou s'enrichissent sur le dos des consommateurs ? Cette question est souvent posée. "Une enquête a été menée par l'inspection générale des Finances pour vérifier que tout le monde jouait le jeu assure Marc Fesneau, et il semble que tout le monde joue le jeu".

Même si le ministre assure que "la hausse des prix est un sujet de préoccupation pour nous", le gouvernement ne peut intervenir, Marc Fesneau a juste rappelé les dispositifs mis en place : le chèque énergie, la prime de Noël et la prime versée au mis de septembre. Il concède que toute "la chaîne alimentaire a besoin que chaque acteur se rémunère, sinon vous avez une difficulté pour les agriculteurs ou les transformateurs". Il appelle chacun "à faire des efforts", visant directement "les distributeurs".

La relocalisation est-elle la solution sur le long terme ? "Ce qui aiderait, c'est d'être plus souverain en terme énergétique car pour le lait, nous sommes souverain, pour les céréales, nous sommes souverain. Ce qui pèse, c'est le prix de l'énergie pour produire cette matière première".

Des inquiétudes sur la filière bio

La filière bio pâtit pleinement de l'inflation des prix. C'est un sujet de préoccupation pour le ministre. Les consommateurs se tournent "vers le prix des prix bas" ce qui impacte l'ensemble de la filière bio, filière dont les prix ont le plus augmenté. "On va prendre des initiatives au ministère de l'Agriculture, pour mieux repositionner le bio sur les gammes car on voit bien que les circuits courts ont eux trouvé leur place" détaille Marc Fesneau, sans en dire plus sur les dispositifs qui pourraient être mis en place.