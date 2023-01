Panier France Bleu : l'inflation va se poursuivre en 2023 mais se tasser en début d'année, selon les experts

En décembre, les prix des 37 produits qui composent le Panier France Bleu, en partenariat avec franceinfo et NielsenIQ , ont augmenté de 14,6%, soit 13 euros en un an. Ce n'est que 0,2 point de plus que le mois dernier, mais sur des prix déjà élevé. Cette dynamique devrait se poursuivre en 2023, selon nos experts.

L'inflation est moins forte fin 2022

Le prix du panier France Bleu, qui compte 37 produits du quotidien, a continué à augmenter en décembre pour atteindre 102,10€, soit 1.38€ de plus qu'en novembre. Sur un an, la hausse de notre panier est de 14,6% (+0.2 point / novembre). Si les prix continuent d'augmenter, "c'est quand même un rythme qui est moins important que ce qu'on a connu sur l'essentiel de l'année 2022 , analyse Emmanuel Fournet, expert inflation et prix chez NielsenIQ. Puisque depuis avril, à peu près, on avait un point d'augmentation tous les mois."

La hausse des prix contenue début 2023

Cette accalmie devrait continuer jusqu'en mars 2023 explique Emmanuel Fournet : "Il y aura sûrement un effet de pause jusqu'à la fin des négociations commerciales entre les marques et les distributeurs", prévues pour fin mars. En outre, la hausse des matières premières comme le blé aura été absorbée dans les coûts de production, l'inflation sera surtout portée par l'augmentation des tarifs de l'énergie.

"Mais les prix resteront élevés", prédit l'expert. Car dès avril le calcul de l'inflation se fera sur une base de prix d'avril 2022, déjà largement touchés par l'inflation : l'augmentation paraîtra moindre mais sera inédite si on la compare à 2021 ou 2020. "Ce sont 2% ou 3 % qui s'ajoutent à 15 % d'inflation en 2022. Donc, on aura 18 % d'inflation par rapport à 2021 qui était le point de départ ou on est à peu près à zéro en terme d'inflation. C'est du jamais-vu", insiste Emmanuel Fournet.