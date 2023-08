Panier France Bleu : la hausse des matières premières impacte les Madeleines Bébé à Limoges

L'inflation semble ralentir au mois de juillet, d'après le panier France Bleu en partenariat avec Nielsen IQ, qui se stabilise à 109,83 euros ce mois-ci. En revanche, il y a une exception à la baisse pour l'inflation : les matières premières continuent d'augmenter, comme le sucre premier prix, dont le prix progresse de 55% sur un an.

Les artisans du Limousin sont impactés, comme les Madeleines Bébé, qui s'adaptent tant bien que mal, notamment en répercutant sur les prix de vente. Les clients de la madeleine limousine reste en revanche très fidèles.

"L'augmentation des prix, elle est partout"

Passage obligé à la boutique de Limoges, pour Geneviève, qui habite en Creuse : elle repart avec deux sachets de madeleine au chocolat noir. "L'augmentation des prix, elle est partout" note la cliente. "Les produits de base sont mieux choisis, vraisemblablement, ils coûtent plus cher. Mais je ne regarde pas, je suis gourmande" continue-t-elle en riant.

Guy ne se prive pas non plus : il repart systématiquement avec un souvenir pour toute la famille. "Si le sachet coûtait 30 euros, peut-être que ça me ferait changer d'avis. Mais non, sur quelques centimes, je ne le matérialise pas comme ça forcément. Et je préfère venir occasionnellement et bien en profiter" explique Guy.

"J'essaie de grignoter sur les marges"

Christophe Brouillet, patron des Madeleines Bébé, a effectivement augmenté de 50 centimes certains sachets de madeleines, "ou seulement de 2 euros pour les madeleines au chocolat" précise-t-il. Le patron a procédé à deux augmentations de tarifs depuis octobre 2022. "J'essaie de grignoter sur les marges mais je n'ai pas eu trop le choix… L'huile a quadruplé et est montée à plus de 5 euros le litre !" s'exclame l'artisan.

"Si je devais faire répercuter le prix des matières premières sur les madeleines, personne ne franchirait le seuil de mon magasin parce que le prix du paquet de madeleines serait le double de ce qu'il est aujourd'hui" explique-t-il. Christophe Brouillé prévient : si la hausse continue, dans peu de temps, il risque d'augmenter une troisième fois ses tarifs.