Panier France Bleu : la hausse des premiers prix et marques distributeurs s'est accélérée en janvier

Une inflation qui ne cesse de s'accélérer, et qui touche encore davantage les produits premiers prix et les marques distributeurs, alors qu'ils sont justement plébiscités en pleine crise. Voici ce que révèlent nos infographies publiées ce lundi, pour la troisième édition du Panier France Bleu , en partenariat avec franceinfo et NielsenIQ . En plus des prix du panier de 37 produits du quotidien, comme chaque mois, nous vous dévoilons les catégories de produits, tous rayons confondus, qui augmentent le plus près de chez vous, ainsi que les gammes de produits les plus touchées par l'inflation.

Les produits premier prix et marques distributeurs s'envolent

La dynamique de très forte augmentation des produits premiers prix et de marque distributeur, déjà observée ces deux derniers mois, s'accentue : les produits premiers prix ont augmenté de 17,36% sur un an, et les marques distributeurs de 15,24%. L'inflation accélère de près de deux points sur ces gammes, comparé au mois précédent. "Le prix des premiers prix est très lié au coût des matières premières, et leur hausse se répercute quasiment en totalité sur le prix final au consommateur", explique Emmanuel Cannes, expert inflation et prix chez Nielsen IQ. "Tant qu'on sera sur une tension sur les matières premières, le prix de ces gammes continuera à augmenter", prédit-il.

Dans le même temps, le prix des marques nationales a augmenté de 10,16% sur un an et celui des produits bio de 10,16% également. Des inflations un peu moins fortes, qui s'expliquent par les marges plus élevés réalisées par les distributeurs sur ces gammes. Ils peuvent donc plus facilement rogner sur ces marges et absorber une partie des surcoûts. "Mais ces niveaux restent des records, qu'on avait jamais vu", note Emmanuel Cannes.

La "descente en gamme" des consommateurs se confirme

Depuis plusieurs mois, experts et grande distribution observent un phénomène de "descente en gamme". Pour limiter ses dépenses, un consommateurs qui achetait une marque nationale achète désormais une marque distributeur, et celui qui achetait une marque distributeur passe aux premiers prix. Dans le même temps, de plus en plus de clients se tournent vers les enseignes discount.

Pour Emmanuel Cannes, on assiste à "un changement profond de consommation, qui s’inscrit dans la durée : les clients se détournent du bio, consomment moins de marques nationales, et privilégient les marques distributeurs et les premiers prix" Il note une "baisse est assez forte sur le bio, qui coûte 20 à 30% plus cher que le produit classique", explique-t-il.

La consommation de gros volumes et de dates courtes, vendues moins chères, s'inscrit aussi dans la durée, note Emmanuel Cannes.

Les marques distributeurs 30% moins chères que les grandes marques, les premiers prix deux fois moins chers

Malgré des prix en forte hausse, les premiers prix et marques distributeurs restent beaucoup moins chères : une marque distributeur est, en moyenne, 28,5% moins chère que la marque nationale, et un premier prix, deux fois moins cher, précise Emmanuel Cannes. "Ce sont quand même des produits qui restent plus accessibles et qui ont un impact sur le ticket de caisse."

Les produits qui augmentent le plus près de chez vous

Cette infographie vous permet de visualiser les catégories de produits, tous rayons confondus, qui augmentent le plus dans votre département. En tête au niveau national, on retrouve les produits sucrés, qui pâtissent directement de la hausse des cours du sucre.

