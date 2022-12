Panier France Bleu : les catégories de produits qui ont le plus augmenté en 2022

Dans le cadre du Panier France Bleu , en partenariat avec franceinfo et NielsenIQ , nous vous proposons de visualiser les catégories de produits, tous rayons confondus, qui ont le plus augmenté en 2022. Les produits qui ont le plus augmenté en décembre restent la margarine, le concentré de tomate et la viande surgelée. Mais en cette fin d'année, le papier toilette et les mouchoirs font leur entrée dans les 10 catégories de produits dont les prix grimpent le plus. L'inflation est de 13% sur l'année mais ralentit en décembre à 0,2 point, ce tassement de la hausse des prix devrait se poursuivre début 2023.

ⓘ Publicité

L'inflation est moins forte en cette fin d'année

En décembre, l'inflation est de 0,2 point. Les prix continuent d'augmenter, mais "c'est quand même un rythme qui est moins important que ce qu'on a connu sur l'essentiel de l'année 2022, analyse Emmanuel Fournet, expert inflation et prix chez NielsenIQ. Puisque depuis avril, à peu près, on avait un point d'augmentation tous les mois."

Cette accalmie dans la hausse des prix devrait continuer jusqu'en mars 2023 explique Emmanuel Fournet : "il y aura sûrement un effet de pause jusqu'à la fin des négociations commerciales entre les marques et les distributeurs", prévues pour fin mars.

Les produits qui augmentent le plus dans votre département, tous rayons confondus

Ce module inédit vous permet de visualiser les catégories de produits qui augmentent le plus près de chez vous, tous rayons confondus.

loading

La margarine toujours en tête, les mouchoirs et le papier toilette font leur entrée

En décembre, l'augmentation des prix s'est poursuivie mais à un niveau moins élevé qu'au printemps. Elle est de 0,2% en moyenne, pourtant l'inflation continue d'être nettement plus importante sur certains produits. Par rapport au mois de décembre 2021, le prix de ventre de la margarine a grimpé de 33,16% contre 32,35 le mois dernier. Cette hausse est aussi plus marquée pour les concentrés de tomate (+31,3% en décembre contre +30,78% en novembre), et la viande hachée surgelée (+30,26% en décembre contre + 30,19% en novembre).

En décembre, les mouchoirs papiers et le papier hygiénique classique font leur entrée dans le classement des dix produits qui augmentent le plus dans votre panier France Bleu. "La pâte à papier est une des matières premières qui continue à augmenter", explique Emmanuel Fournet, expert inflation et prix chez NielsenIQ. Si la hausse le cours du bois - très élevée cet été - tend à se résorber, celle des coûts énergétiques de transformation du bois en pâte à papier et de la pâte à papier en produit final continue d'augmenter, cela se ressent à la caisse.

Les produits surgelés et le papier plus touchés par l'inflation en 2023

"L'inflation sera sans doute plus forte en 2023 sur les produits surgelés, analyse Emmanuel Fournet, expert chez Nielsen IQ, la hausse des matières premières comme le blé

La