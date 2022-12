Panier France Bleu : les catégories et les gammes de produits qui augmentent le plus dans votre département

A l'occasion du lancement du Panier France Bleu , en partenariat avec franceinfo et NielsenIQ ce lundi 5 décembre, nous vous proposons de visualiser les catégories de produits, tous rayons confondus, qui augmentent le plus dans votre département. Ces infographies inédites révèlent aussi que ce sont les gammes premiers prix qui augmentent le plus (+15% sur un an), suivies de près par les marques distributeurs (les marques des magasins comme Marque repère, U ou la marque Auchan). Des gammes qui restent, néanmoins, bien moins chères que les marques nationales (les marques nationales sont des marques comme Nutella, Coca-Cola ou Panzani).

ⓘ Publicité

Les produits qui augmentent le plus dans votre département, tous rayons confondus

Ce module inédit vous permet de visualiser les catégories de produits qui augmentent le plus près de chez vous, tous rayons confondus.

La margarine en tête, devant le concentré de tomate et la viande hachée surgelée

Au niveau national, c'est donc la margarine qui augmente le plus (+32% sur un an). Une hausse directement liée à celle des huiles végétales, principales composantes de la margarine, dont les cours ont bondi avec la guerre en Ukraine.

Sur la deuxième marche du podium, le concentré de tomates (+31%). Une hausse qui s'explique par celle du cours de la tomate "qui a souffert de la sécheresse l'été dernier", explique Emmanuel Cannes , expert inflation et prix chez NielsenIQ. La hausse du coût de l'emballage plastique et aluminium, entraîne aussi, mécaniquement, celle du concentré de tomates.

La viande hachée surgelée occupe la troisième marche du podium au niveau national (+30%). Un chiffre qui s'explique par l'augmentation du coût de l'alimentation animale, poussé par celle du prix des céréales . Autre facteur, le coût de l'électricité, nécessaire pour alimenter les congélateurs des rayons surgelés. "Les factures des magasins ont doublé, voire triplé", indique Emmanuel Cannes.

Le prix de l'essuie-tout en hausse de plus de 25%

L'essuie-tout (+25,78%) subit, comme le papier toilette (+25%), la hausse des cours du bois, sa matière première. "Cette hausse qui s'est produite début 2022 se répercute à présent sur le produit final," explique Emmanuel Cannes.

Les premiers prix en très forte hausse dans tous les départements

Notre infographie inédite révèle les gammes de produits qui augmentent le plus près de chez vous, parmi les marques nationales (comme Panzani, Nutella, Coca-Cola), les marques distributeur (comme les marques Leclerc, Auchan, carrefour ou Système U) et les premiers prix.

loading

"Quand vous achetez une marque nationale, vous payez aussi le marketing et la publicité"

Au niveau national, ce sont donc les premiers prix qui augmentent le plus, (+15% en un an). Les marques distributeurs ont aussi beaucoup augmenté (+14%). "Sur ces produits, le poids de la matière première est beaucoup plus important", indique Emmanuel Cannes. "Donc quand le prix de cette matière première augmente, l'impact de la hausse est très élevé sur le prix final payé par le consommateur." Alors que "quand vous achetez une marque nationale, vous payez la matière première, mais aussi les coûts de marketing ou de publicité", explique-t-il. Le poids de la matière première a donc moins d'impact sur le prix des marques.

Malgré ces augmentations considérables, les premiers prix et les marques distributeurs restent bien moins chers que les marques nationales, qui augmentent de +9,2%, et le bio, en hausse de 9%, indique l'expert.

Les consommateurs baissent en gamme

Face à l'inflation, les consommateurs baissent en gamme, observe Emmanuel Cannes. "Ils se tournent plus vers les marques distributeurs et vers les premiers prix", résume-t-il. "Ils ont aussi tendance à négliger le bio", poursuit l'expert. "On parlait ces dernières années de 'premiumisation', c'est-à-dire de montée en gamme. Là, on constate une 'dé-premiumisation', si je puis dire : moins de produits 'premium', moins de produits bio, on revient à une consommation de produits plutôt basiques", complète-t-il. De nombreux consommateurs "se tournent aussi vers des enseignes plus discount", conclut Emmanuel Cannes, "comme Lidl ou Aldi, et Action pour les produits d'entretien ou l'hygiène." Une manière de faire des affaires, et surtout de tenter de faire avec des budgets de plus en plus contraints.

loading