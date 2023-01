Panier France Bleu : les catégories et les gammes de produits qui augmentent le plus dans votre département

La margarine et le papier toilette restent en tête des produits dont le prix augmente le plus.

Dans le cadre du Panier France Bleu , en partenariat avec franceinfo et NielsenIQ , nous vous proposons de visualiser les catégories de produits, tous rayons confondus, qui ont le plus augmenté dans votre département entre décembre 2021 et décembre 2022. Comme en novembre, la margarine, le concentré de tomate et la viande surgelée sont sur le podium. Mais en cette fin d'année, le papier toilette et les mouchoirs font leur entrée dans les dix catégories de produits dont les prix grimpent le plus. Par ailleurs, les gammes premiers prix et les produits de marques distributeurs continuent d'augmenter plus vite que les marques nationales et le bio.

Les produits qui augmentent le plus dans votre département, tous rayons confondus

Ce module vous permet de visualiser les catégories de produits qui augmentent le plus près de chez vous, tous rayons confondus.

La margarine toujours en tête, les mouchoirs et le papier toilette font leur entrée dans le top 10

L'inflation continue d'être nettement plus importante sur certains produits. Au niveau national, c'est toujours la margarine qui augmente le plus : + 33,16% entre décembre 2021 et décembre 2022, contre +32,35 % en novembre. La hausse des prix est aussi plus marquée pour le concentré de tomate (+31,3% en décembre, contre +30,78% en novembre), et la viande hachée surgelée ( +30,26% en décembre, contre +30,19% en novembre ).

Les mouchoirs papiers et le papier hygiénique classique font leur entrée dans le classement des dix produits qui augmentent le plus. "La pâte à papier est une des matières premières qui continue à augmenter", explique Emmanuel Fournet, expert inflation et prix chez NielsenIQ. Si la hausse du cours du bois - très élevée cet été - tend à se résorber, celle des coûts énergétiques de transformation du bois en pâte à papier et de la pâte à papier en produit final continue d'augmenter, cela se ressent à la caisse.

Notez enfin que les épinards en conserve montent également dans le classement des produits qui augmentent. Cela s'explique par l'augmentation du coût de l'acier qui sert aux contenants. Mais aussi par le fait qu'ils sont essentiellement vendus sous étiquette de marque distributeur, dont le prix augmente plus rapidement que ceux d'autres marques (+13,77% en un an, contre +10,36% toutes gammes confondues).

Les produits surgelés et le papier plus touchés par l'inflation en 2023

Les produits surgelés et issus de la pâte à papier sont ceux qui augmenteront le plus en 2023, en raison de la hausse des prix de l'énergie qui va se poursuivre, prédit Emmanuel Fournet. "La viande surgelée, par exemple, a été une des catégories les plus inflationnistes en 2022 parce qu'il faut des céréales, du blé en particulier, pour nourrir l'animal", et le prix des céréales tend à se stabiliser. "Mais une fois l'animal abattu, poursuit l'expert, il faut maintenir la chaîne du froid pour que le produit reste surgelé. Et ça, c'est plutôt l'énergie qui entraîne des hausses de coûts, et l'énergie va continuer à augmenter pour les producteurs, les agriculteurs, les distributeurs."

Les premiers prix en très forte hausse dans tous les départements

Notre infographie révèle les gammes de produits qui augmentent le plus près de chez vous, parmi les marques nationales (comme Panzani, Nutella, Coca-Cola), les marques distributeurs (comme les marques Leclerc, Auchan, carrefour ou Système U) et les premiers prix.

Comme nous l'avions constaté le mois dernier, la gamme de produits qui augmente le plus sont les premiers prix, avec une hausse de 15,98%. Suivent les marques distributeurs, +13,77%. Malgré ces augmentations considérables, les premiers prix et les marques distributeurs restent bien moins chers que les marques nationales, qui augmentent de +9,15% (+9,2% en novembre), et le bio, en hausse de 9,43% (contre +9% en novembre).