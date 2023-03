Panier France Bleu : les premiers prix poursuivent leur très forte hausse au mois de février

L'inflation continue de s'accélérer au mois de février sur les produits premiers prix et les marques distributeurs, alors qu'elle stagne sur les produits de marques. Voici ce que révèlent nos infographies publiées ce lundi, pour la quatrième édition du Panier France Bleu , en partenariat avec franceinfo et NielsenIQ . En plus des prix du panier de 37 produits du quotidien, comme chaque mois, nous vous dévoilons les catégories de produits, tous rayons confondus, qui augmentent le plus près de chez vous, ainsi que les gammes de produits les plus touchées par l'inflation.

Les produits premiers prix, toujours en forte hausse

Ce n'est pas une surprise : les prix des produits premiers prix et marques distributeurs ont continué à grimper au mois de février. Comme le mois précédent, les premiers prix étant très liés au coût des matières premières, les hausses se répercutent sur le prix final.

Les produits premiers prix ont augmenté de 18,52% sur un an, l'inflation s'accélère d'un point sur cette gamme, comparée au mois précédent. De plus, les prix des marques distributeurs ont augmenté de 15,94%, une hausse de 0,7 point par rapport au mois dernier.

En parallèle, le prix des marques nationales a augmenté de 10,7% sur un an, ceux des produits bio de 10,4%. Ces inflations moins fortes, mais encore records, s'expliquent toujours par les marges plus élevées réalisées par les distributeurs sur ces gammes.

loading

L'écart de prix se resserre entre les premiers prix et les marques nationales

L'inflation accélère beaucoup sur les premiers prix et les marques distributeurs, mais stagne sur les produits de marque en janvier et en février. Conséquence : l'écart de prix entre les marques distributeurs et premiers prix d'une part, et marques nationales d'autre part, se réduit alors même que les consommateurs continuent de se tourner massivement vers les produits premiers prix. "Mécaniquement, l'inflation est plus forte sur les marques distributeurs donc l'écart se resserre. On était à 35 % d'écart il y a un an. Aujourd'hui, on doit être aux alentours des 32". Ce recul de trois points est conséquent, selon NielsenIQ.

Les marques distributeurs gagnent des parts de marché

Nielsen IQ note également que les marques distributeurs gagnent des parts de marché sur certains produits. En clair, les consommateurs qui avaient tendance à se procurer des produits de marques nationales commencent à se reporter sur des marques distributeurs, moins chères. Depuis le début de l'année, les marques distributeurs ont gagné 0,9 point de part de marché, "ce qui est quand même considérable" assure Nicolas Léger.

"La marque de distributeur a tendance à plutôt se développer sur des catégories du quotidien. Ce sont plus des produits de catégories de placard ou de stockage", précise le directeur analytique chez Nielsen IQ. Les produits concernés sont notamment le papier toilette ou les produits d'entretien : "Entretenir sa maison, c'est peut-être moins prioritaire que l'alimentaire" explique-t-il. Cette tendance a commencé à être observée à partir de la rentrée scolaire de septembre, au moment où l'inflation a commencé à être forte, poursuit Nicolas Léger. "Cette tendance perdure depuis début 2023".

En revanche, sur les produits "plaisir" comme les sodas par exemple, les consommateurs se tournent toujours vers des marques nationales, "des marques [qu'ils] affectionnent".

Les produits qui augmentent le plus près de chez vous

Cette infographie vous permet de visualiser les catégories de produits, tous rayons confondus, qui augmentent le plus dans votre département. En tête au niveau national, on retrouve les produits sucrés, qui pâtissent toujours de la hausse des cours du sucre.

loading