Panier France Bleu : les prix à la consommation sont-ils plus élevés en Meurthe-et-Moselle ?

Pour quels produits de consommation courante l'inflation est-elle la plus élevée ? Dans quels départements les prix augmentent-ils le plus ? Et pourquoi ? C'est l'objectif du Panier France Bleu , en partenariat avec Nielsen IQ et franceinfo, dont la première édition est lancée ce lundi 5 décembre. Vous le retrouverez chaque mois sur France Bleu et francebleu.fr.

ⓘ Publicité

Premier enseignement en Lorraine : selon Nielsen IQ, la Meurthe-et-Moselle est le département lorrain où l'inflation est la plus forte. Mais bonne nouvelle, en Meurthe-et-Moselle les prix restent quand même "moins chers que la moyenne nationale". L'enquête de Nielsen IQ porte sur 300.000 produits de consommation courante, dans plus de 8.000 magasins.

Dans le détail, pour les quatre départements lorrains, ça donne :

Meurthe-et-Moselle : -1,2% par rapport à la moyenne nationale

Moselle : -2,1%

Meuse : -2,3%

Vosges : -2,7%

loading

Avec la guerre en Ukraine et la hausse des coûts de l'énergie et des matières premières, les prix augmentent pour la plupart des produits, mais pas dans la même proportion, ni de la même manière, en fonction des secteurs.

Le top 10 des produits qui augmentent le plus

Concentré de tomates, viande hachée surgelée, margarine ou encore vinaigre et huiles : ces produits montent sur le podium de l'inflation en Meurthe-et-Moselle. Ils se retrouvent d'ailleurs dans le top 10 de nombreux départements mais pas de la même manière. L'alimentation est particulièrement touchée, les produits d'hygiène et de beauté le sont moins.

Pour découvrir le taux d'augmentation et voir ce qui a le plus augmenté près de chez vous, cliquez ou touchez en haut de l'infographie et choisissez le département qui vous intéresse.

loading

Mon Panier en Meurthe-et-Moselle : 99,51 euros pour 37 produits du quotidien

Nielsen IQ a aussi réalisé pour France Bleu et franceinfo un panier de 37 produits de la vie courante. Cela va du pack de lait au gel douche en passant par des conserves de légumes, du riz ou des steacks hachés (le détail dans l'infographie tout à la fin de cet article).

Combien pour ces 37 produits ? Le panier national s'élève en novembre 2022 à 99,93€ , avec une inflation de 14% sur un an. La Meurthe-et-Moselle est très légèrement en-dessous, avec 98,60 euros, en hausse de 13,50%. Par comparaison, un Parisien paie 120 euros pour avoir exactement les mêmes produits dans son chariot.

loading

Dans ce panier France Bleu, les trois produits qui augmentent le plus sont le kilo de farine 1er prix, la boîte de six steaks hachés surgelés marque distributeur et les 12 rouleaux de papier toilette 1er prix.

Qu'est-ce qui explique les différences d'un département à l'autre ? Il y a plusieurs raisons possibles. D'une part, la proximité de la frontière joue pour certains départements, comme le Luxembourg avec le Pays-Haut. D'autre part, la densité en grosses agglomérations où les charges de structures (électricité, location...) pèsent davantage sur les commerces. Autre facteur : la concentration de magasins influe sur l'intensité de la concurrence.

L'inflation des "premiers prix" et des "marques distributeurs"

Pour faire leurs courses malgré l'inflation, de nombreux consommateurs préfèrent désormais les produits les moins chers : marques distributeurs ou premier prix. Mais ce sont aussi ces références qui ont le plus augmenté, même si, selon Nielsen IQ, ces produits à bas prix restent compétitifs.

Deux explications principales : dans les produits basiques, moins de frais de marketing ou d'emballage : la part de la matière première est plus importante dans le coût du produit, mais justement, les matières premières augmentent fortement. Autre raison : avec les produits à bas prix, la marge du distributeur est plus étroite, donc moins malléable.

En Meurthe-et-Moselle, l'inflation des "premiers prix" et des produits en marques distributeurs est supérieure à la moyenne nationale : 12,76% et 13,48%. Le bio et les marques nationales, plus élevés à la base, augmentent moins.

loading

Prochain rendez-vous avec le Panier France Bleu en janvier 2023 : nous verrons comment les prix ont évolué en Meurthe-et-Moselle, dans les autres départements lorrains et dans toute la France. Nous pourrons tirer les premiers enseignements de ces évolutions et différences territoriales. Selon les experts, les hausses continueront au moins jusqu'au premier trimestre 2023.