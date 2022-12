Panier France Bleu : malgré l'inflation, les prix restent plus bas en Alsace

France Bleu continue d'être au plus près de vous et de vos préoccupations. Face à l'inflation, nous lançons ce lundi, en collaboration avec l'institut Nielsen IQ et franceinfo, notre Panier France Bleu : chaque mois, nous allons analyser la hausse des prix d'un panier composé de 37 produits de base : pâtes, riz, café, papier toilette, dentifrice.

Sans surprise : l'analyse de ce premier panier révèle que les prix ont explosé sur un an au niveau national : + 14%, avec un panier moyen à un peu moins de 100 euros.

Le Haut-Rhin est l'un des départements les moins chers de France

L'Alsace s'en sort un tout petit peu mieux que les autres territoires. Malgré une inflation proche de la moyenne nationale à 13%, les prix à la consommation sont plus bas qu'ailleurs en France. Le Haut-Rhin est même l'un des cinq départements les moins chers de France : 3,1 % moins cher qu'ailleurs.

Cette différence peut s'expliquer, selon l'institut Nielsen IQ, par la proximité avec une frontière, une forte présence d'enseignes discount, ou par une concurrence importante entre les hypermarchés. Le panier France Bleu est d'un peu plus de 99 euros dans le Bas-Rhin, et d'un peu plus de 97 euros dans le Haut-Rhin.

Les produits qui augmentent le plus : farine, steaks-hachés et papier toilette

Dans le détail, le prix du kilo de farine explose dans les deux départements, avec une augmentation de plus de 43% dans le Haut-Rhin par exemple. Suivent : les steaks-hachés avec près de 32% d'augmentation globalement en Alsace et le pack de 12 rouleaux de papier toilette, avec une flambée de près de 30%.

Comme ailleurs en France, ce sont les premiers prix et les marques distributeurs qui subissent les hausses les plus importantes dans le Haut-Rhin et le Bas-Rhin, même s'ils restent les plus intéressants pour les consommateurs. Les produits bio augmentent également, de l'ordre de 7 %.

