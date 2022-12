Panier France Bleu : suivez l'évolution des prix de 37 produits du quotidien dans votre département

L'inflation, qui n'a cessé de s'accélérer ces derniers mois , rogne le pouvoir d'achat des Français. Pour vous accompagner dans cette période, nous lançons ce lundi 5 décembre le Panier France Bleu, en partenariat avec franceinfo et le cabinet NielsenIQ . Chaque mois, nous vous proposons de mesurer l'évolution des prix de 37 produits du quotidien, achetés par les Français pour leur consommation courante. Le Panier est composé d'une majorité de produits alimentaires (farine, pâtes, riz, huiles, céréales, yaourts, jambon...), ainsi que de quelques produits d'hygiène (dentifrice, shampooing...) et d'entretien (produit vaisselle, lessive). Nous vous donnons rendez-vous chaque premier lundi du mois.

Pour la première fois, l'inflation par département visualisée

Grâce à nos infographies, vous pourrez suivre, chaque mois, la progression des prix près de chez vous : nous publions une carte inédite avec le prix du panier dans chaque département , et son évolution sur un an. Des données qui n'ont jamais été diffusées auparavant. Ce lundi, nous publions également une carte qui permet de vous dire si votre département est plus ou moins cher que la moyenne nationale.

Les raisons de l'inflation expliquées

Pour comprendre pourquoi et comment ces phénomènes se répercutent sur nos vies quotidiennes, nous chercherons à connaître les raisons des hausses de prix : augmentations des coûts des matières premières, des transports, problématiques climatiques, de logistique, pénuries...

Aider les consommateurs à s'adapter à l'inflation

Les données fournies par le cabinet NielsenIQ nous permettent également de rendre compte des différences de hausse de prix entre les gammes : grandes marques, marques distributeur, premier prix... Nous analyserons également, mois après mois, la manière dont vous vous adaptez à l'inflation, par exemple en changeant de gamme de produits.

La méthodologie du Panier

France Bleu et franceinfo se sont associés au cabinet NielsenIQ, spécialisé dans le suivi de la consommation, pour établir ce panier. Sa composition a été validée par les experts de NielsenIQ, et vise à répondre à deux objectifs : être au plus proche de la consommation des ménages, avec un panier de produits alimentaires, d'hygiène et d’entretien du quotidien, et être le plus mixte possible, en mêlant produits de marques nationales, produits de marques distributeurs et produits premiers prix.

Là encore, nous avons travaillé avec NielsenIQ pour attribuer à chacun des produits choisis la typologie la plus fidèle aux comportements de consommation, avec une forte représentation dans notre panier des produits premiers prix et de marque distributeurs. Un choix expliqué par les tendances de ces derniers mois : les Français se sont massivement tournés vers ces produits pour pallier l'inflation, et s'ils restent encore bien moins chers que les autres, c'est sur eux que la hausse des prix est la plus importante.

Chacun de ces produits a alors été rattaché à une des plus de 500 catégories de produits que surveillent NielsenIQ, qui nous a fourni l'inflation moyenne de la catégorie sur le mois de novembre et le prix moyen du produit en France sur une période de quatre semaines se terminant le 6 novembre 2022. L'inflation du panier a ensuite été obtenue en calculant la moyenne des inflations. Pour obtenir le prix du panier par département, nous avons appliqué au montant national l'indice des prix de chaque département.

Vous trouverez ci-dessous la liste des produits de notre panier. Vous n'y trouverez pas de fruits et légumes frais, car la base de données à laquelle nous avons eu accès ne permettait pas de suivre les fruits et légumes en vrac.

