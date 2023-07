Panier France Bleu : stabilisation des prix dans les supermarchés de l'Hérault

Les prix ont-ils augmenté dans vos supermarchés de l'Hérault entre juin et juillet comme le voudrait la légende estivale ? Pour en avoir le cœur net nous sommes allés vérifier dans trois supermarchés du département à Pérols, à Lattes et à Palavas-les-Flots. France Bleu Hérault choisi des produits de première nécessité : des pâtes, du riz, des couches pour bébé, des œufs, de l'huile d'olive sans oublier le pastis Ricard ! Ces relevés de prix ont été effectués à la fin juin, puis à la fin juillet.

ⓘ Publicité

Une stabilisation des prix

Et selon nos conclusions et comparaisons les prix sont stables. Pour l'enseigne de Palavas par exemple, il n'y a aucune augmentation à signaler. À Pérols, seul le Ricard a augmenté de trois centimes et passe de 19,69 euros à 19,72 euros.

En revanche, dans les rayons du magasin de Lattes, un hard-discounter très connu certains produits sont plus chers. L'huile d'olive a pris un euro : au lieu de 6,99 euros, elle coûte maintenant 7,99 euro. Le riz et la confiture d'abricot ont pris 10 centimes et les six œufs 30 centimes. Mais une baisse quand même à noter les steak-hachés ont baissé de 10 centimes.

Malgré ces différences d'un mois à l'autre, l'enseigne de hard-discount coûte de toute façon moins cher pour la plupart des produits.