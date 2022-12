Panier France Bleu : votre département est-il plus ou moins cher que les autres ?

Devez-vous débourser plus cher ou moins cher qu'ailleurs quand vous faites les courses, tous rayons confondus, près de chez vous ? A l'occasion du lancement du Panier France Bleu , en partenariat avec franceinfo et NielsenIQ, ce lundi 5 décembre, nous publions une carte interactive de l'indice des prix par département. Sans surprise, Paris est le département le plus cher de France. Les prix sont aussi très élevés dans la petite couronne de la capitale. L'axe Paris-Lyon-Marseille est également plus cher que la moyenne, tout comme les Alpes-Maritimes et le Var, autour de Nice et Toulon. La Vendée est le département de France où les courses coûtent le moins cher.

A Paris, des prix 19% plus élevés qu'ailleurs en France

Sans surprise, Paris est donc le département le plus cher de France, avec des prix 19% plus élevés qu'ailleurs : quand vous payez 100 euros de courses en moyenne en France, si vous êtes à Paris, vous devez débourser 119 euros pour le même panier. Les prix sont également très élevés dans la petite couronne : 12% plus cher dans les Hauts-de-Seine, 9,3% dans le Val-de-Marne et 7,2% en Seine-Saint-Denis. Dans les Yvelines, ils sont 4,8% plus chers que la moyenne.

Les départements de l'axe Paris-Lyon-Marseille plus chers

Les prix sont également plus élevés que la moyenne dans plusieurs départements situés sur l'axe Paris-Lyon-Marseille : dans le Rhône (+6,5%), dans les Alpes-Maritimes(+7,4%), dans le Var (+5,8%) et dans les Bouches-du-Rhône (+7,6%.) "Il y a déjà un phénomène de grosse agglomération", explique à France Bleu Emmanuel Cannes, expert inflation et prix chez NielsenIQ. "Pour s'implanter au sein de ces grandes villes, les magasins ont des frais de location et d'infrastructures, beaucoup plus élevés que sur la périphérie ou dans d'autres départements. Donc finalement, les prix proposés tiennent compte de toutes ces charges liées à ces coûts de structure", indique-t-il.

L'expert explique également que le maillage des magasins est différent dans les grandes agglomérations, avec davantage d'enseignes plus spécialisées, et qui tirent donc les prix vers le haut.

Les transports rendent les départements Alpins plus chers

En Isère, autour de Grenoble, les prix sont 4% plus élevés que la moyenne. En Haute-Savoie, la différence monte à 4,9%. Pour Emmanuel Cannes, dans ces départements de montagne, les prix grimpent avec l'altitude : "La logistique de transport y est effectivement plus lourde", explique-t-il. "Forcément, quand vous devez passer un col pour livrer des magasins, le coût de l'essence augmente, et peut se répercuter sur la livraison. On le retrouve donc sur le prix payé par le consommateur."

Les régions de l'ouest moins coûteuses

C'est dans l'ouest qu'on paye ses courses le moins cher. La Vendée est le département le plus compétitif de France, avec des prix 4,8% moins cher que la moyenne. Même en Loire-Atlantique, malgré la métropole de Nantes, les courses sont peu chères (-3,6%). Seule la Gironde est très légèrement au-dessus de la moyenne. Pour Emmanuel Cannes, ces prix bas s'expliquent par le maillage des grandes surfaces dans ces régions. "Il y a des bassins historiques de magasins indépendants dans l'Ouest, qui ont une politique plutôt agressive", explique-t-il. Les enseignes Leclerc, nées en Bretagne, et Super U, qui a ses racines en Loire-Atlantique, sont en effet très présentes dans les régions de l'ouest. Et même si les prix y augmentent en raison de l'inflation, qui touche tous les départements, ces régions restent très avantageuses pour faire ses courses.