Panne d'OVH : les bons conseils d'un spécialiste du numérique pour le stockage de vos données

Ce mercredi, une nouvelle panne de l'hébergeur OVHcloud, dont le datacenter de Strasbourg avait déjà été touché par un incendie en mars, a perturbé l'accès à de nombreux sites internet. A quoi faut-il faire attention quand on stocke ses données en ligne ? France Bleu Lorraine fait le point.

Une nouvelle panne généralisée a affecté, mercredi, l'hébergeur OVHcloud, qui conserve les données d'environ deux tiers des sites web français. Une panne liée "à une erreur humaine" et qui a perturbé l'accès à de nombreux sites, même si tout est désormais rétabli. Il y a quelques mois déjà, en mars dernier, un incendie avait ravagé le datacenter de Strasbourg, et des entreprises avaient perdu leurs données - des fichiers clients, par exemple. Frédéric Schnur, fondateur du média en ligne Tout-Metz mais aussi président de l'association Grand Est Numérique, était l'invité de France Bleu Lorraine ce jeudi pour rappeler les bonnes pratiques de stockage des données en ligne.

Ne pas hésiter à payer un peu plus cher

Lorsqu'on crée un site internet pour son entreprise ou son association, "il faut regarder les différentes options du contrat que vous signez" pour le stockage de vos données", explique Frédéric Schnur. "Lorsqu'on prend l'option la moins chère, on en a généralement pour son argent. Et si c'est gratuit, c'est qu'il y a un problème. C'est un peu comme une assurance : tant qu'on n'en a pas besoin, tout va bien."

Veiller à ce que vos données soient stockées à deux endroits différents

Parmi les options, il y a l'option de redondance. "Au lieu de stocker les informations de votre site sur un seul serveur, on va les stocker sur un deuxième serveur, qui n'est pas situé au même endroit. Le problème de l'incendie d'OVH, en mars, c'est que certains avaient juste une redondance sur le même datacenter, le même endroit de stockage. Ce qu'il faut, c'est chercher une redondance sur un autre endroit, alimenté par une autre arrivée électrique et physiquement complètement détachée du premier endroit."

Lire les petites lignes du contrat

En mars, certaines entreprises ont perdu tout leur fichier client dans l'incendie d'OVH. Mais les voies de recours dépendent, encore une fois, du contrat : "Si vous avez signé un contrat qui stipule que vos données sont à un endroit, point barre, même si ce n'est pas dans l'intérêt de l'hébergeur de ne pas s'occuper des problèmes de ses clients, cela reste les notions du contrat. Si recours on souhaite, il faut être aussi responsable de ce que l'on a signé, c'est à dire une option low-cost, sans sauvegarde".

Se souvenir que vos données finissent toujours "physiquement" quelque part

Frédéric Schnur le rappelle : "Les données sont stockées dans des serveurs, qui sont eux-mêmes dans des datacenters. C'est forcément des ordinateurs, même si c'est accessible partout et en permanence". Mais il recommande tout de même, pour vos données personnelles, de les stocker dans le cloud plutôt que sur votre ordinateur "sur lequel on peut renverser du café, que l'on changer, etc..."