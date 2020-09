Panne de réseau pour 12.000 clients Orange en Indre-et-Loire, Loir-et-Cher et Indre

Le réseau Orange fait face à un dysfonctionnement électrique sur un équipement du réseau d’Orange se trouvant à Tours Saint Symphorien. Cet incident survenu ce mercredi en début d'après-midi touche plus de 12.000 clients grand public et entreprises. Les réseaux fixe et internet sont impactés sur plusieurs communes des départements de l’Indre-et-Loire , de Loir-et-Cher et de l’Indre. Les équipes de techniciens Orange sont mobilisées pour évaluer précisément le dysfonctionnement et rétablir au plus vite. "L’ampleur des dégâts exige du temps" et l'opérateur n'est pas en capacité de préciser quand le retour à la normale sera effectif.

En Indre-et-Loire, de nombreuses communes sont impactées : Beaumont-la-Ronce, Fondettes, Château-la-Vallière, Château-Renault, Chinon, Cléré-les-Pins, Joué-les-Tours.....