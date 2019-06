Panne géante pour l’opérateur Orange dans les Pyrénées-Orientales

11.000 abonnés de l’opérateur Orange sont affectés par la coupure accidentelle d’une fibre optique. L’incident affecte les connexions Internet et les téléphones portables.

Perpignan, France

Dans 54 communes des Pyrénées-Orientales, les clients de l’opérateur Orange sont affectés depuis ce jeudi après-midi par un incident. 11.000 clients sont concernés, notamment en Conflent, Cerdagne, Capcir et dans les Aspres. Leur accès Internet est soit interrompu, soit dégradé. Même chose pour la téléphonie mobile.

Selon l’opérateur, « cette panne n’a pas pour origine une défaillance du réseau d’Orange », mais « la coupure, à environ huit kilomètres de Perpignan, d’une fibre optique de grande capacité desservant ces communes ».

Pour l’instant, les causes de cette coupure n’ont pas été déterminées, et la localisation exacte reste inconnue « Les équipes doivent parcourir la totalité du tronçon concerné et effectuer des mesures en différents points. Orange subit un préjudice considérable, les dégâts étant très importants : un tronçon de fibre optique est à reconstruire», déplore l’opérateur dans un communiqué. Orange espère un retour à la normakle dans la nuit de jeudi à vendredi.

Les communes concernées : Ayguatebia-Talau, Belesta, Boule-D’Amont, Bouleternère, Bourg-Madame, Camelas, Castelnou, Caixas, Clara, Corbère-Les-Cabanes, Enveitg, Espira-De-Conflent, Escaro, Estavar, Eus, Eyne, Fillols, Font-Romeu, Fontpédrouse, Formiguères, Fourques, Ille-Sur-Têt, Le Soler, Les Angles, Marquixanes, Millas, Montalba-Le-Château, Mont-Louis, Montauriol, Nohèdes, Odeillo, Olette, Oms, Passa, Pézilla-De-Conflent, Ponteilla, Porté-Puymorens, Prades, Puyvalador, Py, Railleu, Saint-Feliu-D’Avall, Saillagouse, Sahorre, Serdinya, Sournia, Thues-Entre-Valls, Thuir, Trevillach, Trouillas, Valmanya, Vernet-Les-Bains, Villefranche-De-Conflent, Vinca.