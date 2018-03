Hunting, France

Six mois que ça dure ! Pascal Rodondi est très remonté : "les gens qui passent en voiture, si on ne leur signale pas qu'il y a un restaurant à Hunting, ils vont passer leur chemin. Et c'est ce qui nous arrive !" A la fin de l'été, il met des panneaux d'affichage qu'il est obligé de retirer fin septembre. Depuis, 6 mois ont passé mais on lui réclame encore 9000 euros pour non-respect de la réglementation.

La raison ? Depuis la loi Grenelle II, il est interdit de poser des panneaux publicitaires en dehors des agglomérations.

En été, le restaurant accueille beaucoup de touristes, comme l'atteste son livre d'or. © Radio France - Roméo Van Mastrigt

La disparition des panneaux sur la départementale D654, "c'est 30% de chiffre d'affaires en moins", se désole-t-il. "Quand des étrangers arrivaient dans mon restaurant, je leur demandais comment ils étaient tombés ici. Ils me répondaient tous grâce aux panneaux", ajoute-t-il. Et des touristes, il en a accueilli beaucoup, son livre d'or est signé par des Japonais, des Américains, des Vietnamiens ou des Québecois.

"Plus personne ne s'arrête à Hunting"

Jean-Claude Bartel abonde dans son sens. Il est agriculteur et vend des pommes de terre et du bois de chauffage. Il l'assure, depuis le retrait de ses panneaux le long de sa route, "c'est 10% d'affluence en moins ... Bien sûr, il y a toujours les clients fidèles et ceux qui me connaissent, mais sur ces affiches, il y avait mon site et mon téléphone. Plus personne ne s'arrête à Hunting désormais".

Le couple de restaurateurs, dont Pascal Rodondi et leur avocat Bertrand Mertz © Radio France - Roméo Van Mastrigt

En attendant, Pascal Rodondi, le restaurateur, attend une réponse à son recours déposé devant le tribunal administratif de Strasbourg. Ses procès verbaux sont mis en attente et il espère une modification de la loi qui lui permettrait de remettre ses panneaux essentiels à sa visibilité. Avec son avocat Bertrand Mertz, il veut également classer ses tartes flambées comme "produit du terroir". Cette exception permet de faire partout la publicité des produits locaux.