Papernest, l'entreprise qui simplifie les déménagements annonce créer 130 emplois dans le Grand Reims

Papernest est une jeune pousse créee en 2015 qui facilite les démarches administratives lors des déménagements. Déjà implantée à Paris et Barcelone, elle poursuit son expansion et annonce la création de 130 emplois en CDI sur un nouveau site à Bezannes. 130 emplois créés sur l'année 2021

Faire à votre place. Transférer, résilier, souscrire des contrats lors de son déménagement, c'est la promesse de Papernest qui propose tout cela, gratuitement, sur une unique plateforme depuis 2015. Fini la paperasse, Papernest s'occupe de tout et revendique aujourd'hui 600 000 utilisateurs accompagnés dans leurs démarches. La jeune pousse a bien grandi en cinq ans et compte aujourd'hui près de 700 collaborateurs répartis entre Paris et Barcelone. Ce troisième site, dans le Grand Reims, correspond à un vrai choix précise le co-fondateur de Papernest Benoît Fabre qui a pu bénéficier de l' accompagnement d'Invest in Reims.

Pour ceux qui sont allergiques à la paperasse

Tout passe par une même application qui offre les mêmes tarifs que les fournisseurs. Papernest se rémunère grâce à ses fournisseurs pour chaque transfert et apport de contrat. La transaction est transparente pour l'usager.

Le recrutement des salariés a démarré, 130 postes de conseillers commerciaux et de managers de proximité seront crées en CDI, des contrats à durée indéterminée.