Papeterie de Bègles : rupture des négociations entre les ex-salariés et le propriétaire Etex

Mauvaise surprise de Noël pour les ex-salariés de la papeterie de Bègles. Le projet de reprise qu'ils portaient depuis la fermeture de l'usine en mars dernier est mal engagé. Le propriétaire du site, le groupe belge Etex, vient de rompre les négociations avec eux, jeudi 23 décembre.

Les représentants de l'association Avenir Papeterie de Bègles ont fait part de leur déception et de leur incompréhension dans un communiqué. Mais ils restent persuadés que leur projet est le meilleur, et restent mobilisés jusqu'au 31 décembre, la date donnée par Etex pour finaliser leur dossier de reprise.

Rompre les négociations ne veut pas dire exclure

Claude Duthil, le président de l'association de salariés est remonté mais pas résigné. Tant que le repreneur n'est pas acté définitivement, on continue à proposer notre projet , dit-il, et il en appelle à la mobilisation des politiques , le maire de Bègles, Bordeaux Métropole, le président de la Nouvelle Aquitaine, tous nous soutiennent. On espère que les politiques vont être capable de dire, vous les avez peut-être exclu un peu trop tôt