Papèteries de Condat : "c'est de la casse sociale" dénonce le président de la communauté de communes

"C'est de la casse sociale et financière et au moment où l'on parle de réindustrialisation de la France, c'est un vrai scandale !". Dominique Bousquet, le président de la communauté de communes du Terrassonnais Haut Périgord Noir, est en colère après l'annonce de l'arrêt de la ligne 4 de production de papier couché deux faces (qui sert pour les journaux et les magazines). La direction du groupe Lecta, propriétaire des papèteries de Condat, n'a pas donné publiquement de chiffres pour les licenciements, mais selon plusieurs sources politiques et syndicales, 187 emplois pourraient être supprimés.

"On paye avec nos impôts"

Lecta possède d'autres usines en Europe qui produisent du papier couché, notamment en Espagne et en Italie. Le président de la communauté de communes craint, comme certains salariés, une délocalisation de la fabrication. "Le groupe Lecta a reçu de nombreuses aides publiques, 19 et 14 millions d'euros, c'est particulièrement scandaleux que ce papier soit fait en Espagne avec des aides françaises et aujourd'hui encore, il y a des aides à l'énergie importante pour Condat, donc c'est le paradoxe. Avec nos impôts, on paye le développement d'entreprises en Espagne et en Italie et on continue à le financer".

Dominique Bousquet est persuadé que la fermeture de la ligne 4 n'est qu'un préambule à l'arrêt total du site de Condat. "Nous sommes particulièrement inquiets, car il n'y a déjà plus de centre de recherches sur le papier à Condat depuis plusieurs années et l'on sait que le papier glassine pour le papier adhésif ne pourra pas, à lui seul, garantir l'avenir du site, donc nous nous battons pour maintenir la ligne 4".