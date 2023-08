Papèteries de Condat en Dordogne : 3e jour de blocage, entre résignation et dernier espoir

Ce mercredi soir, les employés et les syndicats ont voté la prolongation de la grève et du piquet devant l'usine du Lardin-Saint-Lazare jusqu'à jeudi matin, 8 heures. Les papèteries de Condat sont bloquées à l'entrée depuis le début de la semaine, et les négociations dans le cadre du plan social. Le PSE prévoit le licenciement de 187 salariés , après l'annonce de la suppression de la ligne 4 , qui produit le papier couché.

A l'heure de midi, l'ambiance est bon enfant et festive. Les saucisses et la ventrèche grillent sur le barbecue, le casse-croûte dans les mains de la cinquantaine d'ouvriers du groupe Lecta présents ce mercredi midi. Yohan, 38 ans, technicien à la maintenance, apporte la "salade de patates". Son service aussi est concerné par les licenciements. Il veut continuer de croire que la mobilisation sert : "Nous allons quand même nous battre, il ne faut pas non plus se laisser abattre. Il n'est jamais trop tard. Moi, j'y crois encore, il faut garder espoir. Rien n'est perdu."

Des employés des sous-traitants, d'autres services et des habitants

Sur la pause méridienne, quelques employés des sous-traitants viennent afficher leur soutien***. "C'est comme ça tous les jours et ça ne lâchera pas.** Je suis là parce que je suis tout seul*, raconte cet ouvrier de SVL en charge de la logistique des Condat, plutôt que de regarder la pendule, je vais discuter avec eux. Automatiquement, si eux sont touchés, nous aussi. C'est pour cela que ça nous concerne aussi."

Quelques voix s'élèvent sur les traditionnels chansons de manifestations qui sortent de l'enceinte. "On lâche rien, on lâche rien !" "Nous savons pertinemment que l'on ne pourra pas survivre avec une seule machine, avance cet employé du service technique, nous avons besoin d'avoir les deux machines. Mon arrière-grand-père travaillait ici, mon-grand père travaillait là, j'ai eu des oncles qui ont travaillé ici, mon père travaillait ici."

Tout un territoire sinistré

Des voitures passent devant l'usine Condat et quelques klaxons retentissent, en soutien. L'ouvrier poursuit : "Aujourd'hui, plus que notre entreprise, ce que nous allons perdre, c'est notre territoire que nous allons perdre. On sera dans une zone sinistrée. Pour moi, c'est la dernière chance, dans deux mois c'est mort."

Quelques soupçons d'espoir pour ce salarié. Pour d'autres, c'est déjà trop tard : "Qu'est ce que vous voulez faire ?, interroge l'un d'eux. On sait très bien que ça va fermer. Ils [le groupe Lecta, N.D.L.R.] font ce qu'ils veulent. C'est déjà prévu depuis longtemps." Des sentiments de colère et de frustration, mêlés à de la résignation. Les principaux concernés, les ouvriers de la ligne 4, au chômage partiel pour le moment, sont très peu nombreux devant les papèteries, à suivre le piquet.