Papeteries de Condat en Dordogne : "On n'a pas le choix", Lecta justifie la fermeture de la ligne 4

"Regardez vos enfants. Je regarde les miens, ils passent leur temps sur les tablettes et les téléphones". Trois mois après l'annonce de la fermeture de la ligne 4 aux papèteries de Condat, le président de Lecta France, le groupe espagnol propriétaire de l'usine, prend la parole sur France Bleu Périgord.

ⓘ Publicité

"L'avenir c'est la machine 8"

"Le papier c'est un marché qui est en décroissance depuis plus de 10 ans, 5% par an et qui vient de chuter en six mois de 40%. On n'a pas le choix", explique Alain Gaudré. Pour le président du groupe Lecta en France, propriétaire des papeteries, l'avenir du site se joue avec la machine 8, celle qui produit du papier pour les étiquettes, et la chaudière CSR. Car justement, selon lui, "le papier pour étiquette c'est un marché qui croît de 3% par an".

Pour le président de Lecta France, le groupe compte sur l'usine du Lardin Saint-Lazare et sur sa ligne 8. "Lecta a investi 140 millions d'euros, ce n'est pas pour fermer une usine. C'est la totalité de ses moyens sur trois ans", ajoute Alain Gaudré. "Si il y a des actionnaires qui doivent être regardés avec bienveillance, c'est ceux qui agissent depuis trois ans et qui mettent tout leur argent à Condat."

loading