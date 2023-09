Papeteries de Condat : "Je lance un appel pour trouver un repreneur", dit la patronne nationale de la CGT

"Aujourd'hui, nous avons nationalisé le conflit" social des papeteries de Condat, "dans l'unité syndicale", annonce Sophie Binet sur France Bleu Périgord ce mardi 12 septembre. A la sortie d'une rencontre avec Bruno Le Maire, le ministre de l'Economie, la patronne nationale de la CGT lance "un appel pour trouver un repreneur pour les papeteries de Condat".

ⓘ Publicité

Les syndicats veulent "nationaliser" le combat

La secrétaire générale du syndicat a interpellé le ministre sur la situation de l'usine du Lardin-Saint-Lazare : "Il nous a dit que c'était très important pour l'Etat de garder du papier couché en France", alors que le groupe anglo-espagnol Lecta a décidé de fermer la ligne 4 qui produit le papier couché double-face, menant à 187 suppressions de postes sur 432.

loading

"Si on laisse Condat fermer, on dégrade la balance commerciale française. Il nous a dit qu'il était très attentif à l'avenir des papeteries de Condat". De son côté, Sophie Binet lui a demander de "créer un label papier français pour favoriser la production française", de "mettre sous pression l'actionnaire pour qu'il cède les papeteries de Condat", et de "trouver un repreneur pour les papeteries".

Les syndicats sont "en train de chercher un repreneur"

"Le carnet d'adresses de l'Etat est volumineux, les salariés et nous, les syndicats, nous sommes en train de chercher un repreneur, d'ailleurs je lance un appel pour trouver un repreneur pour l'entreprise, mais le ministère de l'Economie doit se mobiliser pour trouver un repreneur également", assure Sophie Binet.

Plus tôt dans la journée, la patronne de la CGT s'est exprimée lors d'une conférence de presse sur Condat avec la CFE-CGC et FO. Pendant qu'elle rencontrait Bruno Le Maire, François Hommeril, le patron de la CFE-CGC, était dans le bureau du ministre de l'Industrie Roland Lescure. Une "unité syndicale de haut niveau" selon Sophie Binet, "que nous allons maintenir jusqu'à la victoire à Condat".