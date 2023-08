Papèteries de Condat : l'arrêt d'une partie de l'activité confirmée, les salariés continuent le blocage

Ce mardi, au lendemain d'une première journée de blocage de l'usine, les négociations reprennent entre les syndicats et la direction du groupe Lecta (propriétaire des papèteries). Avant d'entamer le plan social qui devrait condamner 187 postes dans les prochaines semaines, l'entreprise maintient vouloir arrêter l'activité de la ligne 4, celle du papier couché, "une mesure nécessaire pour faire face aux défis actuels et maintenir la compétitivité de l'entreprise. En recentrant le site sur la production de Glassine, l’objectif est de renouer avec la performance dès 2024, en accroissant continuellement le taux de rentabilité, et conforter ainsi la compétitivité de Condat sur le long terme. [...] La direction de l'entreprise reconnaît les préoccupations légitimes des salariés et de la communauté locale face à ce projet et entend poursuivre le dialogue avec les représentants du personnel tout en tenant compte des inquiétudes exprimées."

Le blocage continu

Ce mardi matin vers 8h30, une assemblée générale des manifestants devant le site de Condat a voté une nouvelle journée de blocage, au moins jusqu'à ce mardi soir. Le site est bloqué depuis lundi 7h30.

La direction promet de faire perdurer le site en Dordogne avec la ligne 8

Dans ce communiqué, la direction dit vouloir faire perdurer l'activité sur son site de Dordogne avec le papier "glassine", mais n'explique pas comment, ni pendant combien de temps. "On espère qu'on va réussir à se faire entendre et on va essayer de nouer un dialogue constructif avec la direction" expliquait pourtant ce mardi matin Jonathan Granger, élu à la CGT, quelques heures avant la reprise des négociations.

"Si la ligne 4 s'arrête, c'est la mort du site des papèteries de Condat" martelait lundi la maire du Lardin-Saint-Lazare, Francine Bourra. "Je le répète, la ligne 8 seule ne pourra pas être viable".

La région veut récupérer les 19 millions prêté

Le président de Région, Alain Rousset, rencontre ce mardi après-midi la direction de Lecta à Bordeaux, avec des représentants de l'intersyndical. Son objectif est notamment de récupérer les 19 millions d'euros prêtés par la Région à Lecta pour son site de Condat. Le plus gros prêt jamais accordé par la Région avec la condition de maintenir les emplois.