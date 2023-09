Papèteries de Condat : les salariés libèrent l'entrée du site après 17 jours de blocage

La levée du blocage a été votée à "une faible majorité" reconnait Philippe Delord, élu CGT chez Condat. Ce mercredi matin, la direction du site recevait les représentants des syndicats pour de nouveaux échanges sur le contenu du plan social annoncé. Le nombre de postes supprimés, 187, reste le même et la fermeture de la ligne 4 n'est pas remise en question, comme l'expliquait ce mercredi matin sur France Bleu Périgord Alain Gaudré, le président de Lecta .

ⓘ Publicité

Des indemnités de départ plus importantes

Les syndicats ont en revanche obtenu de meilleures propositions pour les départs à la retraite anticipée des plus anciens salariés et une meilleure prime pour les autres salariés contraints à prendre la porte. Les salariés à moins de deux ans de la retraite pourraient partir avec un chèque qui correspond à 70% de leur salaire brut des 30 derniers mois travaillés. C'est 5% de plus que dans la dernière proposition. Les salariés contraints à partir toucheraient une prime de 500 €++ par année d'ancienneté. C'est 2.5 fois plus élevé que lors de la dernière proposition. Philippe Delord note aussi avoir été reçu par la direction de manière "bien moins arrogante" que les dernières fois, avec ses collègues des autres syndicats.

Des propositions conditionnées à la levée du blocage

Lors de la rencontre de ce mercredi, la CGT explique que la direction a conditionné ces propositions à la levée du blocage. Les syndicats ont maintenant rendez-vous deux fois par semaine pour des réunions de négociation. La prochaine est programmée lundi 18 septembre. Le prochain CSE le mardi 19.