Papèteries de Condat : "l'État doit soutenir les salariés" pour le député Sébastien Peytavie

Le député du Périgord Noir, Sébastien Peytavie, a rédigé une question écrite au gouvernement à propos des papèteries Condat. L'une des deux lignes de production de l'entreprise située entre Condat et le Lardin-Saint-Lazare va fermer . Cela représente 187 emplois supprimés selon plusieurs sources politiques et syndicales .

Consolider la ligne 8 à Condat

C'est un choc, dans la Vallée, où l'on connaît bien le proverbe "quand Condat est malade, c'est toute la vallée qui tousse" car si l'entreprise est le plus gros employeur privé du département, il implique environ 2.000 emplois induits dans le secteur. L'inquiétude existe depuis plusieurs mois déjà avec des pauses dans la fabrication à cause de la baisse des commandes. Le député du Périgord Noir avait rencontré les syndicats en février dernier, mais il explique que la direction du groupe Lecta n'a jamais répondu à ses sollicitations.

Sébastien Peytavie attend "un soutien" du gouvernement pour les salariés, "on ne peut pas laisser des personnes en suspens, psychologiquement ce n'est pas supportable". L'élu estime qu'il faut "consolider la ligne 8", celle qui fabrique du papier glacé (papier pour les étiquettes), sur laquelle beaucoup d'argent a été investi.

Selon des salariés et la maire du Lardin-Saint-Lazare, la production de la ligne 4 et du papier couché (pour les journaux et les magazines) pourrait être transférée dans les usines du groupe Lecta en Italie ou en Espagne, où l'on produit déjà ce type de papier, mais à moindre coût. C'est 'une concurrence entre les travailleurs européens qui n'est pas tenable", estime le député. La direction du groupe Lecta a annoncé la fermeture par communiqué, mais n'a précisé, ni le nombre d'emplois supprimés, ni si la production allait être délocalisée.

Des garanties sur l'argent public versé

Le député Nupes du Périgord Noir compte accompagner les représentants des salariés lors de leur rendez-vous à la préfecture de la Dordogne ce jeudi après-midi. L'élu souhaite préparer l'avenir dans un secteur touché par "le virage du numérique".

Sébastien Peytavie estime qu'il faut des garanties sur l'argent public versé aux entreprises (sur l'emploi, l'environnement et les conditions de travail). Le groupe Lecta a reçu 33 millions d'euros d'aides publiques : 19 millions de la Région via un prêt à taux zéro et 13 millions d'euros de l'État pour la future chaudière à biomasse.