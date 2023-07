Papeteries de Condat : l'évêque en Dordogne dénonce "un drame humain" et soutient les salariés

Ce n'est pas commun et c'est même plutôt rare de voir l'Église prendre position sur un conflit social et pourtant. L'évêque de Sarlat et de Périgueux, Philippe Mousset, dénonce la fermeture de la ligne 4 des Papeteries de Condat au Lardin-Saint-Lazare dans un communiqué envoyé ce jeudi 27 juillet. L'évêque s'exprime en son nom et au nom de l'Église catholique en Périgord.

"Un drame humain"

Il indique que l'Église "ne peut pas rester indifférente [...] même si elle n'a pas de solution technique à offrir". L'évêque s'inquiète "du drame humain" qui couve avec l'arrêt de la ligne 4 et de la suppression de 187 postes sur les 420 décidés par la direction du groupe Lecta. L'évêque rappelle que l'impact sera très important sur les sous-traitants et sur l'ensemble du bassin économique du secteur : "c'est la vie de tout un territoire qui est ainsi remise en cause avec son cortège de questions, d'inquiétudes et de souffrances".

"L'Église ne peut pas rester indifférente"

Monseigneur Philippe Mousset dénonce la logique de "rentabilité financière" comme seul critère de l'économie et il en appelle "à un sursaut qui serait salué de tous". L'incompréhension domine pour l'ecclésiastique alors que la France a mis en œuvre "un plan de réindustrialisation" et qu'un savoir-faire unique est menacé de disparition.

Il estime que la décision prise par Lecta "n'est pas inéluctable". Il annonce sur France Bleu Périgord qu'il va faire remonter au niveau national la situation vécue par les salariés des Papeteries.