Papeteries de Condat : le gouvernement veut rassurer, en attendant la décision de l'Europe

Le Lardin-Saint-Lazare, France

Une visite pour rassurer. Jean-Pierre Floris, le délégué interministériel aux restructurations d'entreprises, est venu visiter les papeteries de Condat, ce mercredi 27 mars. Il a rencontré la direction et les représentants du personnel, sur le site du Lardin-Saint-Lazare. Il s'agit du plus gros employeur privé de Dordogne.

Jean-Pierre Floris a annoncé que le dossier Condat était parti à Bruxelles. En effet, le gouvernement a promis une enveloppe de 35 millions d'euros pour aider l'entreprise, mais il faut que la Commission européenne valide cette aide. Le sort est donc désormais entre les mains de l'Europe.

"On ne communique pas sur les chiffres", indique le délégué interministériel, prudent, qui préfère attendre la fin des négociations. Il faudra attendre plusieurs mois avant de connaître la décision de Bruxelles.

Le sort de Condat entre les mains de l'Europe

Ces subventions permettraient à l'entreprise de supporter le coût de l'énergie, véritable gouffre financier du fabricant de papier, et d'engager une transition énergétique. L'autre objectif, c'est de moderniser la production, en se lançant dans la fabrication d'étiquettes et de papier adhésif, un marché nettement plus porteur.

Jean-Pierre Floris s'est montré confiant pour l'avenir du site périgourdin. "Je suis assez optimiste, on a passé deux mois à rédiger le dossier pour Bruxelles. Et c'est un bon projet, j'ai confiance qu'il se réalise. Mais je ne suis ni président de la Commission, ni président de Lecta", explique-t-il.

Jean-Pierre Floris se montre plutôt confiant pour l'avenir des papeteries de Condat Copier

Comme il l'avait fait lors de sa première visite au mois de juillet, le délégué interministériel aux restructurations d'entreprises, a conseillé aux dirigeants de l'entreprise de lancer les investissements dès maintenant, sans attendre la réponse de Bruxelles.

"C'est un bon investissement, donc il ne faudrait pas perdre de temps", estime-t-il. Le préfet de la Dordogne, lui aussi présent lors de la visite, s'est montré "confiant et volontaire".

"Je trouve que le climat social dans l'entreprise est moins anxyogène que lorsque je suis arrivé, en décembre", indique Frédéric Périssat.