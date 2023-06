Papèteries de Condat : les syndicats appellent les salariés à se mobiliser contre la fermeture de la ligne 4

"Les politiques peuvent nous aider, mais personne ne nous sauvera, à part nous-même", martèle Eric Pestourie, l'un des représentants CGT, debout devant 250 salariés tassés dans le petit restaurant d'entreprise en face de l'usine. Ce mardi 27 juin, les syndicats ont organisé une première assemblée générale pour informer les salariés sur le plan de licenciement aux papèteries de Condat.

Une semaine tout juste après l'annonce de l'arrêt de la ligne 4 , qui devrait supprimer 187 emplois, les syndicats expliquent vouloir avant tout demander des explications à la direction pour "savoir si économiquement, l'arrêt de la ligne 4 est justifiée". Les syndicats sont aussi en contact avec un cabinet d'experts pour avoir leur propre évaluation de la situation économique de la ligne de papier couché.

Sur le parking après une heure et demi de réunion, tout le monde discute. Ils sont assez peu en bleu de travail siglé Lecta, beaucoup sont en tenue du dimanche : pour certains, ils reviennent pour la première fois sur le site après quatre mois de chômage partiel : "Soit on va au combat mais on peut se faire taper sur les doigts ensuite, et moi je n'ai pas envie de perdre mon boulot", explique un ouvrier de la transformation.

Mercredi matin, la direction de Lecta va présenter le plan de licenciement, le PSE, aux organisations syndicales. Les délégués du personnel ont exhorté les salariés à se rassembler devant l'usine à cette occasion. Un départ est aussi prévu pour aller devant la préfecture jeudi, lors d'une réunion dans les bureaux du préfet entre élus locaux et direction de l'entreprise Lecta.

Les mois de chômage partiel ont mis les salariés dans "le formol", comme dit l'un d'entre eux. Difficile de se mobiliser dans ces conditions, explique Fabrice, 37 ans de Condat derrière lui : "On nous aurait dit 'on arrête' du jour au lendemain, de suite on aurait été dans le feu de l'action. Là, ça a mijoté, les congés arrivent, c'est un peu comme la chanson 'Tout va bien madame la marquise'".

Les syndicats savent que ça va prendre du temps, mais ils espèrent que la mobilisation va prendre. La CGT a accroché des banderoles sur les grilles de l'usine avec écrit : "Non au PSE", ou encore "Lecta = Casse sociale".