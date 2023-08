Papeteries de Condat : salariés et habitants bloquent l'entrée de l'usine le jour de la reprise

Une dizaine de véhicules, des camions, des engins de chantier qui doivent venir travailler sur le chantier de l'incinérateur sur le site des papeteries de Condat sont à l'arrêt devant les grilles de l'usine, ce lundi 28 août au petit matin. Devant eux, les salariés des papeteries, rejoints par des habitants et des élus venus les soutenir. 250 personnes en tout, selon les syndicats.

Ils ont décidé de bloquer l'accès au site le jour de la reprise de la machine 89, après quinze jours d'arrêt pour les vacances d'été. Leur but : "Au moins retarder" le plan social, et les 187 suppressions de poste annoncées. Le délégué CGT Eric Pestourie, a rassemblé les salariés au petit matin devant l'entrée piéton de l'usine, barrée par des rubalises : "Il faut mettre un grand coup de poing sur la table. On a des négociations demain, aujourd'hui, il faut qu'on soit tous solidaires et bloquer l'accès à l'entreprise"

"Mettre un grand coup de poing sur la table"

Les salariés vont tenir une assemblée générale à partir de neuf heures. Mardi matin, les syndicats rencontrent la direction. L'après-midi le président de Région, Alain Rousset, rencontre à son tour les patrons de Condat, à qui il a accordé un prêt à taux zéro de 19 millions d'euros pour la modernisation de la ligne 8 à condition de maintenir les emplois.

"Ça risque d'être dur et violent. On veut retarder le PSE au maximum" , avait déjà prévenu le syndicat la semaine dernière. Ils sont persuadés que Lecta, le groupe espagnol qui détient les papeteries, va accélérer la mise en place du PSE à la rentrée. Ils sont conscients que rien ne bougera sans les salariés : "On n'est que les représentants. Nous ne pourrons pas suspendre le PSE tous seuls".