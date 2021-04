La nouvelle éco : La Reine Astrid, chocolatier francilien, voit ses ventes de Pâques exploser grâce au Covid

"On s'est fait dévaliser" : Christophe Bertrand, artisan-chocolatier des boutiques À La Reine Astrid, en région parisienne, ne sait plus où donner de la tête. La production a du mal à suivre tant la demande d’œufs et poissons en chocolat a explosé pour Pâques cette année. Déjà l'an dernier, le chiffre d'affaires était en légère hausse, malgré les incertitudes des clients sur les possibilités de déplacement, en plein confinement.

File d'attente en magasin

"D'habitude, la semaine de Pâques représentait 10% du chiffre de l'année, explique Christophe Bertrand. Cette année, on s'attendait à avoir une hausse de 20%, car c'est la tendance depuis le début de l'épidémie, mais on est aujourd'hui entre 50% et 100% au-dessus des chiffres qu'on faisait jusqu'en 2019."

Au printemps 2020, les commandes en ligne et livraisons avaient explosé : en plein confinement, le premier, certains clients n'avaient pas osé dépasser leur kilomètre de balade autorisée pour se rendre chez leur chocolatier, ou n'avaient tout simplement pas osé. Cette année, elles ont été moins nombreuses : "paradoxalement, ce sont surtout les grands-parents qui ont commandé sur internet ou par téléphone pour faire livrer." Ils représentent aussi la majorité des clients en boutique, avec un panier moyen de 80 euros pour les chocolats de Pâques contre 20 euros en temps normal.

Comme un clin d’œil aux franciliens qui ont pris la poudre d'escampette ce week-end, le chocolatier a prévu, outre les œufs et poissons en chocolat, une petite collection de créations spéciales cette année. "Ce qui nous amusait, c'était le retour à la campagne de tous nos amis Parisiens, lance Christophe Bertrand. On a tourné autour de ça, avec des souris, des carottes, des petits potagers que les gens se remettent à faire !"

Entreprise qui ne connait pas la crise

Est-ce parce que les français n'ont pas le moral ou simplement car les chocolats sont un moyen de se faire plaisir à la maison, à l'heure où les restaurants sont fermés ? En tout cas, "c'est triste à dire, mais on travaille très bien depuis le début de la crise du covid, reconnait Christophe Bertrand. _Depuis le début de la pandémie, on fait 20% de chiffre d'affaires en plus_. Les gens ont peur qu'on disparaisse donc ils viennent chez nous, et c'est une tendance de fond. Les gens se sont aussi réfugiés sur le chocolat car, quand on a pas trop le moral, on se fait du bien en mangeant un peu de cacao !"

L'artisan-chocolatier mise aussi sur la demande des consommateurs pour du chocolat de qualité, aux origines identifiées : "chez les artisans, on achète du chocolat fermenté, ce qui n'est pas le cas dans 90% des chocolats industriels, assure Christophe Bertrand. C'est la fermentation qui développe les arômes, et qui rémunère aussi les cacaoculteurs."

Avec des ventes en pleine explosion, À La Reine Astrid a donc choisi de se développer en ouvrant deux nouvelles boutiques dans la région début mars : une à Paris dans le 7ème arrondissement, l'autre à Moret-sur-Loing en Seine-et-Marne. Avec sept magasins, l'artisan-chocolatier a donc recruté deux apprentis supplémentaires en septembre 2020, puis deux salariés en janvier 2021, pour répondre à la demande.