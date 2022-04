Pâques : une demande particulièrement élevée à la chocolaterie Réauté du Mans

Lapins, poules, poissons, fritures en chocolat, ils sont les préférés des clients en ce week-end de Pâques. Cette période de l'année est très importante pour les chocolatiers, comme dans la boutique Réauté, dans la zone commerciale au nord du Mans. Elle ne désemplit pas.

Dans les rayons, le lapin Célestin en chocolat blanc est en rupture de stock. C'est justement celui-ci qu'attend Cindy. "J'attends le camion de livraison. Je vais essayer de l'avoir !" Cette mère de famille a déjà le panier bien rempli. "J'ai pris un peu de fritures et des poules individuelles pour mettre sur les assiettes de chaque invité dimanche."

Beaucoup de choix

Un peu plus loin, Sylvie hésite, réfléchit, flâne entre les rayons. Elle ne sait pas quoi choisir. "Il y a beaucoup de choix, beaucoup de variétés". Le magasin abrite 600 références. "Je vais bien finir par trouver. On est des gourmands dans la famille. On aime tous les chocolats."

Pâques représente 30% de notre chiffre d'affaires

La semaine avant le week-end de Pâques est très importante pour cette chocolaterie. "Cette fête représente 30% de notre chiffres d'affaires annuels. Pour nous, c'est énorme", sourit Béatrice Bonnard, la gérante de la boutique. Elle vient en renfort. Le nombre de salariés est doublé à cette période là de l'année.

"Nous sommes en progression chaque année", se réjouit Béatrice Bonnard. Elle est propriétaire de la franchise depuis 2013. Face à la demande très élevée, en début de semaine, une nouvelle production de chocolats a été lancée. C'est inhabituel à cette période-là de l'année pour cette chocolaterie.

Un léger "effet Kinder"

La gérante de la boutique a constaté un léger "effet Kinder". "On a quelques clients qui nous disent être rassurés d'acheter leurs chocolats chez nous." Au total, 150 personnes, dans neuf pays européens dont la France, ont été contaminées par la salmonellose. La bactérie était présente dans des chocolats de la marque Kinder.