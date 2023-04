Pour les fêtes de Pâques, les vitrines sont garnies de chocolats plus délicieux les uns que les autres. Mais des chocolats cette année, vendus plus chers en raison de la hausse généralisée des matières premières. En un an, leur prix a augmenté de 10 % en moyenne. Et le prix s'en ressent chez les chocolatiers.

Dans la boutique Chauvet place des clercs à Valence, les chocolats sont vendus en moyenne 5% de plus que pour la fête de Pâques 2022 soit 95 euros le kilo. Si le chiffre fait frémir, la hausse n'est que de cinquante centimes à un euro l'article. "C'est toujours un euro de trop mais on a fait en sorte de limiter la hausse" souligne son gérant Gabriel Bournaud "malgré tout, nos chocolats ont toujours été des produits de luxe donc nous avons toujours une clientèle prête à mettre le prix pour manger du bon chocolat artisanal, mais j'ai quand même peur que ça en freine certains". Cette année, il a mis en place une gamme de chocolats plus accessibles pour que tous puisse avoir accès à un chocolat de qualité.

Pâques : des chocolatiers valentinois face à la hausse des prix des matières premières - Pâtisserie chocolaterie le Palais à Valence © Radio France - Erwan Chassin

D'autres chocolatiers ont choisi de ne pas répercuter la hausse. C'est le cas de la pâtisserie chocolaterie Le Palais, toujours à Valence, rue de l'Université. "Nos fournisseurs nous imposaient pour une hausse de 11%" explique le chocolatier Florian Karlamoff. "Mais nous avons repris la boutique il y a quelques mois seulement et nous ne voulons pas effrayer nos clients". Le pâtissier chocolatier observe en plus, des commandes de clients qui se font de plus en plus tard, "les gens viennent à peine une semaine avant la fête. Ils n'ont pas trop la tête à ça, avec les grèves, l'inflation." Ce professionnel du chocolat estime que la seule période de Pâques représente jusqu'à 30% de son chiffre d'affaires.