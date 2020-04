Pâques et confinement : déjà un coup dur pour les chocolatiers corses

C'est le dimanche précédant le week-end de Pâques que l'on bénit les rameaux et les crucette. Une tradition chère à la Corse et à ses chrétiens, qui ne pourra se faire que virtuellement.

Les célébrations pascales riment également avec dégustation de chocolats. Cela dit, avec le confinement, il sera peut-être plus difficile de s'en procurer. Les artisans chocolatiers, en théorie, ont le droit de rester ouverts. Mais en raison du manque d'activité et des risques sanitaires, beaucoup ont préféré baisser le rideau jusqu'à nouvel ordre et mettre une grande partie de leurs employés au chômage partiel. "C'est ce que j'ai dû faire pour six des sept salariés de mon entreprise, explique Aline Giammertini, chocolatière implantée à Bastia et à Furiani. Il était devenu trop difficile de maintenir une activité, en raison des nombreuses commandes qui ont été annulées par mes principaux revendeurs. Et puis, j'ai préféré faire le choix de la raison, ne pas faire prendre de risques inutiles, à mon équipe et à ma clientèle."

Certains chocolatiers ouvrent quand même, en prenant le maximum de précautions et en restreignant leurs amplitudes horaires. D'autres proposent même des services de drive et de livraison à domicile, afin de limiter les pertes de productions et de contenter au mieux les demandes de la clientèle. C'est justement l'option choisie par Aline Giammertini. "La clientèle peut se rendre sur notre site internet pour sélectionner ses chocolats, détaille-t-elle. Ensuite, soit ils viennent devant notre boutique récupérer leurs produits, soit nous les livrons. Nous communiquons beaucoup via les réseaux sociaux. Forcément, cela représente toujours une perte plus conséquente, car la présentation de nos produits en boutique stimule un peu plus l'envie d'acheter. La livraison et le drive, c'est simplement une alternative." Pour la filière cacao, la période de Pâques représente habituellement 40% du chiffre d'affaires annuel.