Pâques: la chocolaterie Patouillard, une institution privadoise

La chocolaterie Patouillard à Privas a été créée il y a 40 ans par Joël Patouillard. Son fils Damien reprend l'entreprise.

Joël Patouillard a terminé son travail. Depuis début Janvier, il prépare le week-end pascal. D'abord la garniture des moulages, les oeufs, les poules ou les poissons. Puis vient le tour des moulages eux-mêmes avec par exemple u mélange de chocolat noir et blanc pour donner un aspect marbré ou encore cette poule à damiers en chocolat au lait ou noir. Et puis il y a des innovations....ici un casque audio en chocolat au lait et là un hamburger en chocolat noir.

La boutique ne désemplit pas

Le magasin de Joël Patouillard à Privas © Radio France - Pierre-Jean Pluvy

C'est le rush dans le magasin de Privas, mais il ne représente que 10% du chiffre d'affaire. Joël Patouillard exporte partout en France et dans le monde. ce meilleur ouvrier de France a même décroché le marché pour le palais royal de Rabat.

Le fournisseur en chocolat du roi du Maroc

Il y a huit ans, Joël Patouillard a rencontré sur un salon parisien un traiteur et ami du roi du Maroc Mohamed VI. Il connaissait ses chocolats et lui a demandé de devenir le fournisseur officiel du palais de Rabat.

Je lui ai fait regouter mes chocolats pour savoir s'il parlait bien de moi explique Joël Patouillard

La dernière saison de Joël Patouillard

Les oeufs de Pâques de Joël Patouillard © Radio France - Pierre-Jean Pluvy

Joël Patouillard rend son tablier en septembre. C'est son fils Damien qui reprend l'entreprise. Damien qui a pour objectif d'ouvrir une deuxième magasin à Valence. Joël restera bien sûr au laboratoire comme conseiller technique.