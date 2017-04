Pâques, la poule aux oeufs d'or des chocolatiers sarthois

Les chocolatiers réalisent entre 15 et 30% de leur chiffre d'affaires à l'approche de Pâques. Dans un marché aussi concurrentiel, avec la grande distribution, les chaînes, et les autres chocolateries, les artisans doivent innover.

Ils sont à pied d’œuvre depuis plusieurs semaines déjà, car pour les chocolatiers du Mans, cette période de l'année est cruciale. Avec Noël, Pâques est le moment où il leur faut assurer : les artisans y réalisent 15 à 30% de leur chiffre d'affaire. Selon le syndicat du chocolat, ce sont pas moins de 15 000 tonnes qui sont écoulées par la profession, dont la moitié sur la semaine précédant le dimanche de Pâques.

Des modèles originaux pour attirer le client

Pour réussir sa saison, "il faut tout mettre en valeur dans le magasin, et puis surtout innover", explique Nicole Besnard, de l'Art de la Cabosse, au Mans. Dans les vitrines, on retrouve bien sûr les incontournables œufs, poules et lapins, mais cette année, l'entreprise familiale a décidé de surfer sur le phénomène Pokemon Go, le jeu vidéo qui a affolé la planète l'été dernier. Des figurines en chocolat représentant Pikachu, Ronflex, Voltorbe et Smogo ont fait leur apparition dans le magasin.

Pour Pâques, les chocolatiers cherchent avant tout à séduire les enfants en s'inspirant de leurs personnages favoris, comme ici à L'Art de la Cabosse, au Mans © Radio France - Pierre-Antoine Lefort

Il y a aussi Mario et Luigi, les deux plombiers qui n'ont jamais arrêté de courir pour sauver la princesse Peach, ou encore de drôles de petits animaux de la ferme comme Vache'ment bon, Cochon qui rit et Poussin d'un jour.

Il faut s'adresser à l'enfant qui est à l'intérieur du client - Véronique Duguet, co-gérante de la chocolaterie "La part des anges", au Mans

Même stratégie chez Véronique Duguet, la co-gérante de La part des Anges, dans le centre-ville du Mans. "Il faut s'adresser à l'enfant qui est à l'intérieur du client", décrypte-t-elle. Dans sa chocolaterie, 4 000 pièces seront écoulées d'ici le lundi de Pâques, même si "les ventes continuent encore pendant quelques jours, notamment lorsque les grands-parents n'ont pas pu voir leurs petits enfants".

Le chocolat artisanal, gage de qualité

Si les produits sont plus chers en chocolaterie qu'en grande surface, c'est parce que tout y est fait de manière artisanale. D'ailleurs les clients ne s'y trompent pas. Séverine est venue avec sa fille choisir les chocolats pour toute la famille. "Même si je paye un peu plus cher, je préfère que les gens, surtout les enfants, à qui je vais les offrir passent un bon moment, plutôt qu'avec un chocolat qui sera trop gras."

Une bonne partie de l'art du chocolatier réside dans la maîtrise de la température © Radio France - Pierre-Antoine Lefort

"L'art de la Cabosse" réalise également des pièces sur mesure. La dernière en date, un château fort, demandé par un grand-père pour son petit fils. Alors, Vincent Besnard le reconnaît, son chocolat est un produit de luxe. "Je préfère privilégier le qualitatif au quantitatif", justifie-t-il. Mais le chocolatier l'assure, il y en a pour toutes les bourses. Comptez 3 euros 50 pour une petite grenouille par exemple.

BONUS : Comment faire ses œufs de Pâques à la maison ?