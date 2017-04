Pâques : Les chocolatiers tourangeaux sont prêts

Pâques est une période fondamentale pour l'économie du chocolat. Depuis deux semaines, les chocolatiers tourangeaux vendent beaucoup plus que d'habitude. Cela devrait s'accélérer jusqu'au lundi de Pâques. Environ 25 % du chiffre d'affaire des chocolatiers se fait sur cette période.

Voici venu le temps des cloches de Pâques. Et forcément, les principaux producteurs de chocolat vendent plus. "La période de Pâques est une période à ne pas louper pour nous. C'est elle, avec Noël, dans laquelle nous vendons le plus.", explique un chocolatier basé sous les halles de Tours.

Entre 20 % et 30 % du chiffre d'affaire

Pour être plus précis, les chocolatiers réalisent entre 20 % et 30 % de leur chiffre d'affaire annuel grâce à Pâques. Une période qui ne pourrait être loupée, donc.

Achat de dernière minute

Pour l'instant, ces chiffres ne sont pas atteints. Mais tous les chocolatiers sont d'accords pour le dire : "Les chocolats de Pâques sont devenus des achats de dernière minute. Chaque année, c'est dans les trois derniers jours qui précèdent le lundi de Pâques que l'on vend le plus.", assure une chocolatière de la rue des Halles.

Sont-ils pressés que ces derniers jours arrivent ? "Pas vraiment. Cela va être la cohue ici", plaisante une dernière, rue de la Scellerie.