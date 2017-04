Pâques : les touristes espagnols fidèles au Périgord Noir

Les touristes espagnols sont une fois de plus nombreux à venir passer leur traditionnelle semaine de congé, -la semaine sainte avant pâques- dans le périgord noir. Patrimoine gastronomie, leurs motivations sont les mêmes que les autres touristes tout au long de l'année!

Dans le Périgord Noir en ce moment la langue officielle c'est l'Espagnol. Il suffit de se balader à Sarlat et ses alentours pour se rendre compte que les touristes espagnols sont une fois de plus venus en masse. Les Espagnols sont venus profiter de la semaine sainte, c'est la semaine avant Paques, chez eux c'est une semaine de congés.

Crisitina qui vient de Valence s’est offert un périple dans le Périgord noir : Sarlat, Castelnaud, Montignac...elle aime beaucoup le patrimoine local "J'aime les petits villages avec les châteaux, en Espagne on a la plage mais pas de châteaux c'est très différent de chez nous" .

En Espagne on ne mange pas beaucoup de canards! - Cristina une touriste Espagnole

Une autre Cristina -décidément- apprécie surtout la gastronomie Périgourdine et son emblème "En Espagne on ne mange pas beaucoup de canards et pour nous c'est une saveur que l'on ne connait pas vraiment, c'est pour ça que l'on vient."

Une opération séduction de l'office de tourisme de Sarlat

Depuis plusieurs années maintenant l'office de tourisme de Sarlat avait bien remarqué qu'il y avait une clientèle à capter. Les Espagnols partent au soleil l'été mais pendant cette semaine sainte ils apprécient aller à l'étranger. L’office de tourisme de Sarlat a beaucoup communiaqué en Espagne et particulièrement en cataogne ans des revues et des blogs pour les et ça a bien fonctionné..

"4h de route pour les catalans habitués à partir en week-end, c'est rien! - Katia Veyret de l’office de tourisme de Sarlat

"On a une clientèle acquise à notre cause, ils savent ce qu'ils viennent voir. 4h de route pour les catalans (...) c'est rien. Ils ont un fort pouvoir d'achat, ils consomment, c'est une belle clientèle" se réjouit Katia Veyret de l’office de tourisme de Sarlat.

L'engouement des Espagnols est tel que les hôtesses d'accueil de l'office de tourisme de Sarlat doivent obligatoirement parler espagnol pour occuper le poste!